Álvaro Arbeloa é o treinador do Real MadridJavier Soriano / AFP
"Conheço o Real Madrid sem Florentino e sei como era. Vou me ater a esses 26 anos, e os torcedores se lembrarão do que Florentino fez além dos títulos. Junto com Santiago Bernabéu, ele é uma das duas pessoas mais influentes. Se existe alguém capaz de reverter essa situação, é Florentino", afirmou Arbeloa.
A defesa a Florentino veio após o presidente convocar uma coletiva na última terça-feira (12) para se posicionar sobre os problemas internos do clube, situação que gerou críticas pela postura do mandatário. Um dos principais assuntos tratados pelo presidente foi a confusão entre Tchouaméni e Valverde. Ele, inclusive, mostrou ter ficado insatisfeito com o funcionário que vazou o ocorrido para o público.
"Acho isso (a briga) muito errado. Acho ainda pior que tenham tornado público. Estou aqui há 26 anos, e em nenhum deles dois ou quatro jogadores não se envolveram em brigas. Mas isso fica dentro do clube. Quem trouxe o assunto à tona está fazendo isso porque está insatisfeito e acha que vai ser demitido", disse o presidente.
Arbeloa também comentou sua situação na equipe. O técnico afirmou que entende as críticas em relação à forma como gere o clube e falou que as exigências estão muito altas.
"Entendo as críticas às minhas decisões ou ao que digo. Muitas vezes digo o que penso, e outras vezes digo o que preciso dizer. É a minha maneira de me relacionar com os jogadores. Um técnico precisa ser um escudo quando há um microfone na sua frente, e quando estou com eles, digo muitas coisas que não deveria dizer aqui. As exigências têm sido extremamente altas, e a forma como me expressei com eles tem sido a mesma. Eu os pressionei e dei a minha perspectiva sobre o que fizemos bem e o que não fizemos", declarou.
O Real Madrid retorna a campo nesta quinta-feira (14), contra o Real Oviedo, em jogo válido pela 36ª rodada do Campeonato Espanhol. A partida será às 16h30 (de Brasília), no Santiago Bernabéu.
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