SoFi Stadium, em Los Angeles - Patrick T. Fallon / AFP

SoFi Stadium, em Los AngelesPatrick T. Fallon / AFP

Publicado 13/05/2026 17:47

O SoFi Stadium, em Los Angeles, recinto esportivo mais caro do planeta, entrou na última fase de preparativos para a Copa do Mundo com a retirada de centenas de assentos e a instalação de um gramado cultivado a quase 2 mil quilômetros de distância.



O estádio, com um orçamento superior a US$ 5 bilhões (R$ 24,4 bilhões na cotação atual) teve que enterrar sob uma camada de areia e material de revestimento a grama sintética usada pelos times de futebol americano da cidade, os Rams e os Chargers.



A remoção de todas as placas de publicidade é mais uma tarefa na corrida contra o tempo para a estreia dos Estados Unidos na Copa do Mundo, no dia 12 de junho, contra o Paraguai.



"Nada de dormir. Vamos dormir depois!", brincou Otto Benedict, vice-presidente de operações do estádio, em evento realizado na terça-feira, antes da entrega das instalações à Fifa.



Como os campos da NFL são mais estreitos, cem assentos foram removidos de cada canto do SoFi Stadium para que as dimensões se adequassem aos padrões da Fifa.



Inicialmente, a Fifa queria campos com até 80 metros de largura, mas percebeu que nenhum dos 11 estádios da NFL que seriam usados como sedes dos jogos atingia essa distância, explicou Benedict.



"Acho que eles fizeram uma ótima parceria conosco e com todos os outros estádios da NFL para dizer: 'Até onde podemos ir?'", explicou.



O SoFi Stadium, inaugurado em 2020, já contava com alguns assentos "removíveis" que podiam ser retirados "como peças de LEGO", mas decidiu-se também remover duas fileiras adicionais de assentos fixos em dois dos cantos para criar mais espaço.



O aspecto positivo é que os torcedores que compraram ingressos nessas áreas estarão praticamente em cima do lance, conta Benedict à AFP.



"Queriam pelo menos três metros, e nós aumentamos para cinco metros... Quem sentar no canto vai ter um lugar incrível!", disse ele.

'Uma tarefa monumental'

Simultaneamente a esses trabalhos, o gramado da Copa do Mundo viajava desde o estado de Washington (noroeste) em vários caminhões refrigerados, cujos motoristas se revezavam para evitar paradas.



A intenção é que a grama passe "o mínimo de tempo possível no caminhão a caminho daqui", explicou Benedict.



Embora iniciar a instalação apenas um mês antes do pontapé inicial possa parecer precipitado, Benedict menciona o teste com superfície híbrida, composta por grama natural e fibras sintéticas, que foi realizado no SoFi Stadium na Liga das Nações da Concacaf de 2025.



"No ano passado, construímos exatamente este campo usando o mesmo sistema e fizemos um teste para ver como funcionaria", diz Benedict. "Esses 30 dias nos dão tempo suficiente para instalar o gramado, garantir seu estabelecimento e permitir que a Fifa assuma o estádio."



Com seu teto transparente, o estádio tem a vantagem de oferecer condições semelhantes às de uma estufa, o que pode ajudar a grama a crescer de forma saudável.



O processo de instalação levará dois dias, após os quais o gramado será tratado com um sistema de irrigação e luzes de crescimento.



Os trabalhadores também estavam removendo todas as placas de publicidade do SoFi Stadium, desde a fachada do estádio até bares, saguões e restaurantes, já que ele receberá o nome de Estádio de Los Angeles para a Copa do Mundo.



"É uma tarefa monumental", comenta Benedict. "Em cada cantinho que você olha, de repente aparece um nome novo ou algo que precisa ser encoberto".