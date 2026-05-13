Taffarel em ação durante treino da seleção brasileira - Rafael Ribeiro / CBF

Taffarel em ação durante treino da seleção brasileiraRafael Ribeiro / CBF

Publicado 13/05/2026 15:54

A posição de goleiro é ingrata e não admite falhas. Após cometer um erro no Campeonato Saudita e impedir o título antecipado do Al-Nassr ao ceder o 1 a 1 para o Al-Hilal , Bento virou alvo de críticas, sobretudo na Europa. O terceiro goleiro da seleção brasileira, contudo, ganhou um defensor de peso: Taffarel, que transmitiu palavras de conforto e alívio ao ex-jogador do Athletico-PR.

O experiente coordenador da preparação de goleiros da seleção brasileira, tetracampeão nos Estados Unidos, em 1994, usou sua história quando ainda atuava entre as traves para elevar o astral de Bento - foi criticado pelo técnico Jorge Jesus

"Se (falha) pesasse assim, acho que eu nunca teria ido para uma Copa", afirmou Taffarel em entrevista rápida à 'ESPN'. "Ele (Bento) tem feito um bom campeonato lá, com regularidade, estamos acompanhando", destacou, reforçando apoio ao camisa 1 de 26 anos, que deve ser convocado ao lado de Alisson e Ederson para a Copa.

Taffarel não esconde que Bento falhou, mas garante que o goleiro já superou o desvio contra as próprias redes após uma cobrança de lateral já no fim que impediu festa armada do Al-Nassr pelo título saudita. O coordenador falou com o arqueiro verde e amarelo.

"Falhou, sim. Falei com ele, mas já superou", garantiu Taffarel. "Goleiro tem de ser assim, foi isso que sempre me levou para a seleção: errava, admitia e sabia onde tinha errado. E virava a página, a posição tem isso, devemos estar preparados".

Carlo Ancelotti anuncia os 26 convocados para a Copa do Mundo dos Estados Unidos, Canadá e México na próxima segunda-feira e Bento tem concorrência forte de Hugo Souza, do Corinthians, com John, do Nottingham Forest e Weverton, do Grêmio, correndo por fora. Alisson e Ederson parecem intocáveis.