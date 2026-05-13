Carlo Ancelotti em amistoso entre Brasil e França, na última Data FifaFranck Fife / AFP
Ancelotti aponta duas vagas em aberto na convocação para a Copa
Técnico da Seleção também revelou o medo de novas lesões e aprovou a possível volta de Mourinho ao Real Madrid
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