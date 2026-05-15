Bandeira do Botafogo: SAF ganha um respiro financeiro para quitar as dívidasVítor Silva / Botafogo
Justiça aceita pedido de recuperação judicial do Botafogo
Com dívida bilionária, o Glorioso precisa que plano financeiro seja aprovado por credores
Botafogo terá alívio financeiro
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SAF Botafogo protocola pedido de recuperação judicial e cita Textor em crítica
Em nota, o Glorioso afirmou que 'a decisão foi tomada diante do grave cenário financeiro enfrentado pela companhia'
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