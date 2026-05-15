Bandeira do Botafogo: SAF ganha um respiro financeiro para quitar as dívidas - Vítor Silva / Botafogo

Bandeira do Botafogo: SAF ganha um respiro financeiro para quitar as dívidasVítor Silva / Botafogo

Publicado 15/05/2026 12:12

60 dias para apresentar um plano financeiro para o pagamento aos credores.

A SAF do Botafogo recebeu autorização da Justiça do Rio de Janeiro para entrar em recuperação judicial. Menos de um dia depois de encaminhar o pedido , o Glorioso agora terá

A decisão foi assinada pelo juiz Marcelo Mondego de Carvalho Lima, da 2ª Vara Empresarial. Com isso, o Botafogo terá uma série de obrigações a cumprir durante o processo formal, como detalhar como pretende reorganizar as finanças, equacionar as dívidas e pagar os credores.



Apesar de possuir uma dívida de R$ 2,5 bilhões, o passivo que entrará na recuperação judicial é de R$ 1,2 bilhão. Débitos tributários, que somam R$ 400 milhões, não entram no processo de renegociação, por exemplo.



Botafogo terá alívio financeiro



Com a entrada formal na recuperação judicial, o Botafogo vive a expectativa de não sofrer novos transfer bans por causa das dívidas com clubes pelas compras de jogadores. A SAF tem atualmente três punições junto à Fifa ( por não pagar pelas negociações de Rwan Cruz, Santi Rodríguez e Thiago Almada), que precisam ser quitadas, já que surgiram antes da entrada formal no processo.

Além disso, os pagamentos a curto prazo ficam congelados até que o Botafogo apresente seu planejamento financeiro. Além disso, a SAF deve propor pagamentos com mais tempo de parcelas e com descontos aos credores, que precisarão aprovar o plano proposto.

Ainda assim, o Glorioso precisa fazer com que dinheiro entre no caixa. A venda de jogadores é uma solução imediata, enquanto a busca por um novo investidor para adquirir as ações da Eagle e de John Textor ainda está em discussão. A recuperação judicial ainda permite a busca por financiamentos através de novos empréstimos.







