John Textor posta foto aso lado do ex-presidente do Botafogo Durcesio Mello - Reprodução de Instagram

John Textor posta foto aso lado do ex-presidente do Botafogo Durcesio MelloReprodução de Instagram

Publicado 15/05/2026 10:11

Não à toa, publicou nas redes sociais uma foto ao lado do ex-presidente do Glorioso e deixou um recado para os torcedores e uma indireta para outros dirigentes.



"Irmãos para sempre. Bons cérebros, bons corações, boas ações. Se ao menos estivéssemos rodeados de amigos em que pudéssemos confiar. Esta história ainda não acabou. A verdade nunca se esconde por muito tempo. Juntos seremos campeões novamente", prometeu Textor.



Durcesio era contestado pela relação próxima com o empresário e renunciou ao cargo na Assembleia Geral Extraordinária, realizada na quinta-feira (14). Em seu lugar entrou Eduardo Iglesias, nome de consenso entre SAF, clube social e Eagle Football, detentora de 90% das ações do futebol alvinegro.



Com a troca, o Botafogo social ganha ainda mais poder, o que explica a forte crítica tanto a Textor quanto à Eagle na nota oficial em que culpa ambos pelo caos financeiro atual. Já o estadunidense tenta retomar o controle de duas maneiras: via Justiça ou pela compra das ações junto a novos investidores.