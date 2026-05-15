John Textor posta foto aso lado do ex-presidente do Botafogo Durcesio MelloReprodução de Instagram

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John Textor virou um dos alvos de críticas da nota oficial do Botafogo sobre o pedido de recuperação judicial. Afastado da companhia, o empresário americano viu sua influência diminuir com a saída de Durcesio Mello do cargo de diretor geral da SAF, mas não joga a toalha e ainda aposta em retomada do poder.
Não à toa, publicou nas redes sociais uma foto ao lado do ex-presidente do Glorioso e deixou um recado para os torcedores e uma indireta para outros dirigentes.
"Irmãos para sempre. Bons cérebros, bons corações, boas ações. Se ao menos estivéssemos rodeados de amigos em que pudéssemos confiar. Esta história ainda não acabou. A verdade nunca se esconde por muito tempo. Juntos seremos campeões novamente", prometeu Textor.
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Durcesio era contestado pela relação próxima com o empresário e renunciou ao cargo na Assembleia Geral Extraordinária, realizada na quinta-feira (14). Em seu lugar entrou Eduardo Iglesias, nome de consenso entre SAF, clube social e Eagle Football, detentora de 90% das ações do futebol alvinegro.
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Com a troca, o Botafogo social ganha ainda mais poder, o que explica a forte crítica tanto a Textor quanto à Eagle na nota oficial em que culpa ambos pelo caos financeiro atual. Já o estadunidense tenta retomar o controle de duas maneiras: via Justiça ou pela compra das ações junto a novos investidores.
 