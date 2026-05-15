Torcedores fizeram protesto no GaleãoReprodução / Instagram

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Rio - Depois da eliminação para a Chapecoense pela Copa do Brasil, a delegação do Botafogo foi recebida com protestos no Aeroporto do Galeão. Os alvinegros chegaram à cidade na madrugada desta sexta-feira (15) e encontraram membros de uma torcida organizada no local.
Os torcedores entoaram palavras de ordem e xingamentos. "O Botafogo não é brincadeira" foi uma das canções que fizeram parte do vocabulário dos membros das torcidas organizadas.
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A eliminação da Copa do Brasil depois da derrota para a Chapecoense por 2 a 0, em Santa Catarina, foi a terceira do Botafogo na temporada. O Alvinegro saiu do Carioca nas quartas de final, depois de perder para o Flamengo, e caiu na pré-Libertadores para o Barcelona, de Guayaquil.
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O Alvinegro segue vivo na Sul-Americana e também no Brasileiro. Pela Série A, o clube volta aos gramados no próximo domingo (17) contra o Corinthians, no Nilton Santos, às 16 h (de Brasília).