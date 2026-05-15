Torcedores fizeram protesto no Galeão - Reprodução / Instagram

Torcedores fizeram protesto no GaleãoReprodução / Instagram

Publicado 15/05/2026 07:00

Rio - Depois da eliminação para a Chapecoense pela Copa do Brasil , a delegação do Botafogo foi recebida com protestos no Aeroporto do Galeão. Os alvinegros chegaram à cidade na madrugada desta sexta-feira (15) e encontraram membros de uma torcida organizada no local.

Fúria Jovem, torcida organizada do Botafogo, protesta no aeroporto na chegada do time ao Rio de Janeiro após eliminação para a Chapecoense:



“Essa p**** aqui é o Botafogo, car****! Vocês estão achando que estão na Disney?”



Fúria Jovem pic.twitter.com/Kw0fdqOLKa — Planeta do Futebol (@futebol_info) May 15, 2026

Os torcedores entoaram palavras de ordem e xingamentos. "O Botafogo não é brincadeira" foi uma das canções que fizeram parte do vocabulário dos membros das torcidas organizadas.

A eliminação da Copa do Brasil depois da derrota para a Chapecoense por 2 a 0, em Santa Catarina, foi a terceira do Botafogo na temporada. O Alvinegro saiu do Carioca nas quartas de final, depois de perder para o Flamengo, e caiu na pré-Libertadores para o Barcelona, de Guayaquil.

O Alvinegro segue vivo na Sul-Americana e também no Brasileiro. Pela Série A, o clube volta aos gramados no próximo domingo (17) contra o Corinthians, no Nilton Santos, às 16 h (de Brasília).