Rio - Depois da eliminação para a Chapecoense pela Copa do Brasil, a delegação do Botafogo foi recebida com protestos no Aeroporto do Galeão. Os alvinegros chegaram à cidade na madrugada desta sexta-feira (15) e encontraram membros de uma torcida organizada no local.
Fúria Jovem, torcida organizada do Botafogo, protesta no aeroporto na chegada do time ao Rio de Janeiro após eliminação para a Chapecoense:
“Essa p**** aqui é o Botafogo, car****! Vocês estão achando que estão na Disney?”
A eliminação da Copa do Brasil depois da derrota para a Chapecoense por 2 a 0, em Santa Catarina, foi a terceira do Botafogo na temporada. O Alvinegro saiu do Carioca nas quartas de final, depois de perder para o Flamengo, e caiu na pré-Libertadores para o Barcelona, de Guayaquil.
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