Ex-atacante, Paulo Nunes é comentarista na Globo e no SporTVEstevam Avellar / Globo
Ex-Flamengo, comentarista analisa crise no Botafogo: 'Chega uma hora que não dá'
Paulo Nunes apontou bastidores como fator importante na eliminação da Copa do Brasil
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