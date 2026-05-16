Ex-atacante, Paulo Nunes é comentarista na Globo e no SporTV - Estevam Avellar / Globo

Ex-atacante, Paulo Nunes é comentarista na Globo e no SporTVEstevam Avellar / Globo

Publicado 16/05/2026 11:39

Rio - Após a eliminação da última quinta-feira (14), para a Chapecoense, na Copa do Brasil , o Botafogo tenta se reencontrar em meio à crise financeira. De acordo com Paulo Nunes, comentarista da Globo e ex-atacante revelado pelo Flamengo, a turbulência nos bastidores foi um fator determinante na derrota e na queda de rendimento nos últimos jogos.

No programa 'Seleção', programa do 'SporTV', o comentarista saiu em defesa do elenco: "Eu falo sempre dos jogadores do Botafogo porque o que passa no clube — institucional, de direção, de problemas — é muito difícil não entrar dentro do vestiário. E, no Botafogo, esses caras estavam conseguindo fazer grandes jogos. Estavam há nove jogos sem perder com o Franclim. E estavam jogando bem".

"Tinha jogos que o Botafogo se mostrava e eu falava: 'como é que essa questão não está entrando?' Eu falava do Alex Telles, do Vitinho, do Alexander Barboza. Você via que eles estavam protegendo o grupo. Só que chega uma hora que não dá. Toda hora, de 15 em 15 dias, tem algo. Chega uma hora que não dá mais, não tem jeito", completou Paulo Nunes.

O Botafogo volta a campo neste domingo (17), às 16h (de Brasília), para enfrentar o Corinthians, no Nilton Santos. A partida, válida pela 16ª rodada do Brasileirão, marca o encontro de dois times que estão a um ponto da zona de rebaixamento e precisam vencer para subir na tabela.