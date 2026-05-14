Desenho que estampará ônibus da Seleção na CopaReprodução
Mosaico do Vasco inspira criança a vencer concurso e estampar ônibus da Seleção na Copa
Léo Silveira, de 12 anos, usou referências da torcida cruz-maltina para criar a arte oficial que acompanhará o Brasil no Mundial
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