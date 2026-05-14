Desenho que estampará ônibus da Seleção na Copa - Reprodução

Desenho que estampará ônibus da Seleção na CopaReprodução

Publicado 14/05/2026 20:00

Rio - O ônibus que transportará a seleção brasileira durante a Copa do Mundo de 2026 terá uma identidade visual com DNA vascaíno. O autor da arte vencedora de um concurso mundial é Léo Silveira, de apenas 12 anos, que se inspirou nos mosaicos do Vasco para desenvolver o desenho.

Morador de Massachusetts, nos Estados Unidos, o jovem superou diversos competidores e, como prêmio, estará presente na estreia do Brasil contra Marrocos, em Nova Jersey. A conexão com o clube carioca surgiu recentemente, mas de forma intensa.

"Em 2023 eu vi um jogo do Vasco contra o Cuiabá, então comecei a gostar, a ver quase todo dia, e aí virei um fã, aprendi todas as músicas", revelou Léo em entrevista à "ESPN". Essa paixão foi traduzida em traços que agora representarão o país na maior competição de futebol do planeta.



O incentivo para entrar na disputa veio de sua professora, Aleisia Guzman, que defende a presença da arte em todas as esferas da sociedade. Já a mãe do menino, Fernanda Silveira, recorda a confiança do filho ao apresentar o projeto:

"Ele falou assim 'mãe, a professora falou que vai ter uma competição e que meu desenho pode estar estampado no ônibus do Brasil. Temos que arrasar no desenho, porque eu vou ganhar'", contou.

A estreia da Seleção na Copa do Mundo será no dia 13 de junho (sábado), às 19h (horário de Brasília). Brasil e Marrocos disputam a primeira rodada válida pelo Grupo C da competição, no MetLife Stadium.