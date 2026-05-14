A França confirmou os 26 convocados por Didier Deschamps para a Copa do Mundo de 2026. Grande favorita, a seleção francesa conta com Mbappé, Dembelé, Olise e outros grandes jogadores na busca pelo tricampeonato, após perder a final de 2022 para a Argentina.
Daquela campanha há quatro anos, restam 11 jogadores que estiveram no Catar. Uma das surpresas na lista foi a ausência de Camavinga, que sofreu com lesões no Real Madrid nesta temporada.
"Ele vem de uma dura temporada onde não jogou muito, com muitas lesões. Ele ainda é jovem. Eu tenho escolhas a fazer, uma estrutura a definir para a minha lista", explicou o técnico francês, que se despedirá do comando da seleção após o torneio.
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