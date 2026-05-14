Mbappé, do Real Madrid, é o principal jogador da seleção francesa na Copa do Mundo - Cristina Quicler / AFP

Mbappé, do Real Madrid, é o principal jogador da seleção francesa na Copa do MundoCristina Quicler / AFP

Publicado 14/05/2026 16:10

Mbappé, Dembelé, Olise e outros grandes jogadores na busca pelo tricampeonato, após perder a final de 2022 para a Argentina.

A França confirmou os 26 convocados por Didier Deschamps para a Copa do Mundo de 2026 . Grande favorita, a seleção francesa conta come outros grandes jogadores na, após perder a final de 2022 para a Argentina.





Voici nos 26 Bleus qui représenteront la France à la #FiersdetreBleus pic.twitter.com/CqKUzJpSK0 — Equipe de France (@equipedefrance) May 14, 2026

Daquela campanha há quatro anos, restam 11 jogadores que estiveram no Catar. Uma das surpresas na lista foi a ausência de Camavinga, que sofreu com lesões no Real Madrid nesta temporada.



"Ele vem de uma dura temporada onde não jogou muito, com muitas lesões. Ele ainda é jovem. Eu tenho escolhas a fazer, uma estrutura a definir para a minha lista", explicou o técnico francês, que se despedirá do comando da seleção após o torneio.



A França está no grupo I e estreia na Copa do Mundo em 16 de junho, contra Senegal, no Estádio MetLife. Na sequência enfrenta Iraque (dia 22) e Noruega (dia 26).



Os convocados da França



Goleiros: Mike Maignan (AC Milan), Robin Risser (Lens), Brice Samba (Rennes);



Defensores: Lucas Digne (Aston Vila), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Hernandez (PSG), Theo Hernandez (Al Hilal), Ibrahima Konaté (Liverpool), Jules Koundé (FC Barcelona), Maxence Lacroix (Crystal Palace), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern de Munique);



Meio-campistas: N'Golo Kanté (Fenerbahçe), Manu Koné (AS Roma), Adrien Rabiot (AC Milan), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), Warren Zaïre-Emery (PSG);



Atacantes: Maghnes Akliouche (AS Monaco), Bradley Barcola (PSG), Rayan Cherki (Manchester City), Ousmane Dembélé (PSG), Désiré Doué (PSG), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Kylian Mbappé (Real Madrid), Michael Olise (Bayern de Munique), Marcus Thuram (Inter de Milão).