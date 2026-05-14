A Copa do Mundo de 2026 será a maior edição da história, com 48 seleções - Divulgação / Fifa

A Copa do Mundo de 2026 será a maior edição da história, com 48 seleçõesDivulgação / Fifa

Publicado 14/05/2026 14:55

O Fundo de Investimento Público (PIF) da Arábia Saudita fechou um acordo com a Fifa, nesta quinta-feira (14), para patrocinar a Copa do Mundo de 2026 (11 de junho a 19 de julho), dando mais um passo na política esportiva do país.



O acordo "reúne as diferentes empresas do PIF, em particular a Savvy Games Group, que figura entre os líderes globais nos setores de videogames e e-sports, bem como a Qiddiya City, a futura capital saudita do entretenimento, dos esportes e da cultura", afirmou a Fifa em um comunicado.



Ao se tornar "patrocinador oficial" do Mundial, por um valor não revelado, o PIF se junta ao grupo de parceiros de terceira categoria da Fifa, com projeção regional, atrás de patrocinadores globais da entidade e daqueles vinculados a um torneio específico.



Na primeira categoria, organizada por setores de atividade, estão grupos historicamente envolvidos no esporte, com Adidas, Coca-Cola e Visa, além da gigante petrolífera saudita Aramco, "parceira energética" da Fifa desde 2024.



A segunda categoria reúne empresas americanas que querem aproveitar a Copa do Mundo em casa (organizada em conjunto por Estados Unidos, México e Canadá), como Verizon, Bank Of America e AB InBev.



O acordo com a Fifa, iniciado no ano passado com uma parceria inicial centrada na Copa do Mundo de Clubes, permite ao PIF dar continuidade à sua "expansão global no setor esportivo", segundo um de seus executivos, Mohamed AlSayyad, citado no comunicado.

Após o Mundial de seleções de 2030, sediado por Espanha, Marrocos e Portugal, com três jogos de abertura na América do Sul (Uruguai, Argentina e Paraguai), a Arábia Saudita sediará a edição de 2034 sozinha. Será a maior competição já organizada pelo país.



