Seleção do Irã é a grande incógnita para a Copa do MundoReprodução / Instagram
Jogadores do Irã ainda não têm visto para jogar a Copa do Mundo nos EUA
Presidente da federação iraniana espera que Fifa ajude a resolver o problema nesta semana
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Com jogadores de Botafogo, Flamengo e Vasco, Colômbia divulga pré-lista para a Copa do Mundo
Seleção está no Grupo K, ao lado de Portugal, RD Congo e Uzbequistão
Cidade sede volta a reduzir tarifas de transporte para a Copa do Mundo
Bilhetes de trem e ônibus para estádio da final terão valores revistos após críticas
Ancelotti aponta duas vagas em aberto na convocação para a Copa
Técnico da Seleção também revelou o medo de novas lesões e aprovou a possível volta de Mourinho ao Real Madrid
Estádio de Los Angeles finaliza preparativos para a Copa do Mundo
Local receberá a estreia dos Estados Unidos no torneio, contra o Paraguai, dia 12 de junho
'Estamos prontos', diz Infantino a menos de um mês da Copa do Mundo
Presidente da Fifa mostrou estar ansioso para o início do torneio internacional