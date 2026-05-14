Alisson é homem de confiança de Carlo Ancelotti na seleção brasileiraPaul Ellis / AFP
Técnico do Liverpool atualiza situação de Alisson, que voltou a treinar
Goleiro não entra em campo desde o fim de março, quando sofreu lesão na coxa direita
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