Alisson é homem de confiança de Carlo Ancelotti na seleção brasileira - Paul Ellis / AFP

Alisson é homem de confiança de Carlo Ancelotti na seleção brasileiraPaul Ellis / AFP

Publicado 14/05/2026 11:20 | Atualizado 14/05/2026 11:22

Inglaterra - Técnico do Liverpool, Arne Slot atualizou a situação médica de Alisson nesta quinta-feira (14). Em entrevista coletiva, o comandante confirmou que o goleiro voltou a treinar com o elenco. Ele não entra em campo desde o fim de março, quando sofreu lesão muscular na coxa direita.

"Alisson treinou conosco mais uma vez, vamos ver como ele se comporta amanhã. Ver se ele estará pronto ou se precisará esperar mais uma semana", disse o treinador.

Quem comemora a notícia é Carlo Ancelotti, que tem o arqueiro como homem de confiança na seleção brasileira. O italiano divulgará a lista definitiva de convocados para a Copa do Mundo na próxima segunda-feira (18), no Museu do Amanhã.

Alisson vive expectativa para retornar aos gramados nesta sexta-feira (15). O Liverpool encara o Aston Villa, às 16h (de Brasília), no Villa Park, pela 37ª rodada do Campeonato Inglês.