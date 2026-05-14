Manoel foi anunciado como reforço do América-MGDivulgação / América-MG
Ex-zagueiro do Fluminense é anunciado por clube da Série B
Jogador, de 36 anos, estava sem equipe desde o começo do ano
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