Manoel foi anunciado como reforço do América-MGDivulgação / América-MG

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Rio - O zagueiro Manoel, de 36 anos, que fez parte do elenco do Fluminense de 2021 até o ano passado, foi anunciado como reforço do América-MG para a disputa da Série B. Ele assinou contrato com o clube de Belo Horizonte até o final da atual temporada.
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Manoel fez parte do elenco do Fluminense, que foi campeão dos Cariocas de 2022 e de 2023. Na temporada de 2023, o zagueiro testou positivo para ostarina, que tem ação anabolizante, e ficou suspenso por mais de seis meses, perdendo a reta final da Libertadores, que o Tricolor foi campeão. De volta em 2024, foi campeão da Recopa Sul-Americana.
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No total, disputou 118 jogos, marcou dez gols e deu duas assistências. O melhor momento do jogador ocorreu em 2022, quando foi titular do Fluminense ao lado de Nino, na campanha em que o clube carioca foi terceiro colocado no Brasil e semifinalista da Copa do Brasil.
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O defensor estava em clube desde o começo do ano. Manoel também passou pelo Athletico-PR, pelo Cruzeiro, pelo Corinthians e pelo Trabzonspor, da Turquia.