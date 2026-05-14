Neymar em campo na vitória sobre o Coritiba - Raul Baretta/ Santos FC.

Neymar em campo na vitória sobre o CoritibaRaul Baretta/ Santos FC.

Publicado 14/05/2026 08:30

Paraná - Depois da vitória do Santos sobre o Coritiba por 2 a 0, no Couto Pereira, que selou a classificação do Peixe na Copa do Brasil, o treinador Cuca exaltou o atacante Neymar, de 34 anos, e afirmou que crê que o camisa 10 será convocado por Carlo Ancelotti para disputar a Copa do Mundo.

"Acho que a vaga dele está muito bem encaminhada, e ele pode nos representar de uma forma bem legal. Eu acho que é necessário. Cabe lá ao pessoal da CBF, eles têm as opções deles para analisar como fazer. Não sei o que vai acontecer na Copa, tomara Deus que seja campeão, vamos esperar jogo a jogo. Quem sabe carimba o passaporte com um jogo bom no domingo", disse.

Nos últimos três jogos, Neymar fez dois gols e deu uma assistência. Cuca admitiu que o camisa 10 não tem mais o nível de antes, mas disse que acredita que ele pode ser importante para o Brasil.

"Não é aquele Neymar do passado que levava dentro, mas ele cria hoje uma dificuldade enorme para o adversário. Na Seleção, ele pode ajudar de muitas maneiras, vindo de trás, pifando alguém, com inteligência. Ele organiza, define, joga do lado do campo, joga de 10, de falso 9", concluiu.