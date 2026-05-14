Lucho Acosta em treino do Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Lucho Acosta em treino do FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 14/05/2026 07:00

Rio - O Fluminense vive um momento delicado na temporada, com risco de ser eliminado na Libertadores e com dificuldades de vencer, porém, o retorno de Lucho Acosta dá esperança para o clube carioca de uma reviravolta na temporada.

O argentino, que ficou três semanas sem jogar, por conta de uma lesão no joelho esquerdo, voltou a entrar em campo nos últimos três jogos e apesar das atuações da equipe não terem agradado, Acosta voltou a fazer a diferença.

"Lucho foi e é importante e será importante para a equipe. Sempre digo. Quando cheguei aqui a primeira coisa que fiz foi colocar Lucho de meia atacante. O time estava com três volantes e eu o coloquei de meia. O campo é soberano. É uma peça importante, os demais também são importantes. Ele é a criatividade, chutes, criação de chances. Está em um bom momento e temos que aproveitar", disse.

O Fluminense volta aos gramados neste sábado (16) pelo Campeonato Brasileiro. No Maracanã, o clube carioca recebe o São Paulo em partida importante pelas primeiras colocações.