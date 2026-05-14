Hulk faz trabalho físico em primeiro dia de treino no FluminenseLucas Merçon/Fluminense
Fluminense prepara série de ações para torcida em apresentação de Hulk no Maracanã
Atacante terá o primeiro contato com os torcedores no próximo sábado (16)
Hulk participa de treino com elenco principal do Fluminense e inicia adaptação
Reforço tricolor só poderá jogar a partir de julho
Castillo, do Fluminense, treina com proteção especial após sofrer corte na perna
Centroavante argentino treina separado do elenco no CT Carlos Castilho
Fluminense prepara série de ações para torcida em apresentação de Hulk no Maracanã
Atacante terá o primeiro contato com os torcedores no próximo sábado (16)
Fluminense crê que volta Acosta ajudará equipe a evoluir na temporada: 'Ele é a criatividade'
Apoiador, de 31 anos, ficou fora por três semanas
Fluminense alcança marca com vitória na Copa do Brasil; confira
Por meio das redes sociais, o Tricolor celebrou o feito
Savarino se incomoda com vaias de torcedores do Fluminense: 'Exageradas'
Tricolor eliminou o Operário pela Copa do Brasil
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.