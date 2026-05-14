Hulk faz trabalho físico em primeiro dia de treino no Fluminense - Lucas Merçon/Fluminense

Hulk faz trabalho físico em primeiro dia de treino no FluminenseLucas Merçon/Fluminense

Publicado 14/05/2026 12:45

Rio - O Fluminense prepara uma série de ações para apresentar Hulk à torcida. O Tricolor planeja fazer uma grande festa para receber o novo camisa 7 e busca incentivar os torcedores a comparecem no Maracanã, no próximo sábado (16), antes do jogo contra o São Paulo, pelo Brasileirão.

Entre os principais prêmios, serão espalhados por todo o estádio vouchers que darão direito a prêmios exclusivos para sócios para os próximos jogos, em datas a serem definidas. Haverá experiências como Match Day, Gol de Sócio, Sócio no Telão e lugares no Camarote Verde.

Além disso, o Fluminense também vai abrir resgate para 21 sócios acompanharem a apresentação do atacante Hulk em um camarote exclusivo no Maracanã. No dia do jogo, os sócios que participarem das experiências receberão uma camisa personalizada do atacante Hulk.

Haverá ações especiais também para aqueles que ainda não são sócios. O Fluminense vai promover shows para a torcida nos setores Sul e Leste, além de fazer uma promoção de cerveja, com condição especial que vai durar até o intervalo da partida.

Novo reforço do Fluminense, Hulk foi anunciado no último dia 5. O atacante, de 39 anos, chega sem custos após rescindir com o Atlético-MG e assinou contrato até o fim de 2027. O jogador chegou ao Rio de Janeiro na última segunda-feira (11), conheceu o CT Carlos Castilho e teve o primeiro contato com o elenco.