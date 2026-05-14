Castillo treinou com proteção especial após sofrer corte na perna - Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

Castillo treinou com proteção especial após sofrer corte na pernaMarcelo Gonçalves/Fluminense FC

Publicado 14/05/2026 16:55

Rio - Após sofrer um corte na perna direita na vitória sobre o Operário-PR, na última terça-feira (12), no Maracanã, pela Copa do Brasil, o centroavante Rodrigo Castillo treinou com uma proteção especial na região. O jogador também realizou uma atividade separado do elenco.

Castillo sofreu corte profundo que sofreu na canela da perna direita após uma dividida com o meia Pedro Vilhena, do Operário-PR, nos acréscimos do segundo tempo. Como o corte ainda está em processo de cicatrização, o centroavante não foi liberado participar de atividades que envolvam contato.

Vetado das atividades em campo, Castillo realizou apenas atividades na academia e trabalhos regenerativos. O centroavante ainda não está descartado para o jogo contra o São Paulo, no sábado (16), no Maracanã, mas a sua presença dependerá da evolução da ferida até o treino desta sexta (15).

Em março, o zagueiro Freytes sofreu um corte na cabeça contra o Athletico-PR, e não pôde jogar contra o Vasco, três dias depois, por conta dos pontos. O intervalo entre os jogos de Castillo é maior, mas mesmo assim não é garantido de que ele será relacionado pelo técnico Luis Zubeldía.