Hulk em treino do Fluminense, no CT Carlos Castilho - Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

Hulk em treino do Fluminense, no CT Carlos CastilhoMarcelo Gonçalves/Fluminense FC

Publicado 14/05/2026 18:00

Rio - Reforço do Fluminense, Hulk iniciou o processo de adaptação. O atacante, de 39 anos, fez o primeiro treino com o elenco principal, nesta quinta-feira (14), no CT Carlos Castilho. O jogador, que chegou ao Rio de Janeiro na última segunda (11), só tinha realizado testes físicos, regenerativos e com jogadores reservas ou que não atuaram contra o Operário-PR, na terça (12), pela Copa do Brasil.

Hulk desembarcou no Rio de Janeiro na última segunda. No primeiro dia, conheceu as instalações do CT Carlos Castilho e teve o primeiro contato com o elenco e funcionários. Ele foi acompanhado do presidente Mattheus Montenegro, o vice-presidente Ricardo Tenório e o diretor Mário Bittencourt. O atacante também reencontrou ex-companheiros de Atlético-MG, como Guga, Arana, Igor Rabello, Otávio e Savarino.

Já no segundo dia, Hulk iniciou os trabalhos no Fluminense. O atacante chegou cedo ao CT, realizou uma bateria de exames com o departamento de fisiologia e correu em volta do gramado pela primeira vez. No mesmo dia, o Tricolor enfrentou o Operário-PR, pela Copa do Brasil. Na quarta, o novo camisa 7 participou de atividades com os reservas ou não relacionados da partida contra o time paranaense.

O primeiro treino de Hulk com o elenco principal do Fluminense aconteceu nesta quinta-feira (14). O técnico Luis Zubeldía teve quase todos os jogadores à disposição, com exceção de lesionados como Martinelli e de Castillo, que foi vetado de atividades com contato. O centroavante argentino sofreu um corte profundo na perna direita e, por isso, treinou separado e com uma proteção especial

Hulk foi anunciado pelo Fluminense no último dia 5. O jogador estava livre no mercado após chegar a um acordo pela rescisão com o Atlético-MG e assinou contrato até o fim de 2027. Ele vai vestir a camisa 7, que ficará com Soteldo até a paralisação das competições para a Copa do Mundo. Depois, o venezuelano vai usar o número 30.