Flamengo estuda contratação de lateral do Cruzeiro - Canal do YouTube Resenha Rubro Negra

Flamengo estuda contratação de lateral do CruzeiroCanal do YouTube Resenha Rubro Negra

Publicado 14/05/2026 07:32 | Atualizado 14/05/2026 07:34

O Flamengo entra em campo nesta quinta-feira (14) pela Copa do Brasil contra o Vitória já de olho na próxima temporada. José Boto, a pedido de Leonardo Jardim, está tentando a contratação do lateral esquerdo Kaiki Bruno, de 23 anos, do Cruzeiro.



Segundo uma fonte dentro do clube, as conversas entre Flamengo e Cruzeiro ainda não iniciaram, mas o Mengão tem intenção de amadurecer a ideia junto a Pedro Lourenço, dono da SAF cruzeirense.



A mesma fonte confirmou à coluna que alguns representantes do jogador estiveram no Ninho do Urubu conhecendo a estrutura do clube e gostaram muito do que viram e do que ouviram de Boto sobre um possível plano de carreira para o lateral.

Veja mais: Saiba quanto poderá custar investimento para reforçar a lateral esquerda do Flamengo



A notícia foi trazida primeiramente pelo "ge" e confirmada por nossa coluna, que apurou, ainda, que o lateral e seu staff gostaram do que foi conversado no Ninho e teriam dado sinal verde para o Flamengo iniciar as negociações.



O Flamengo conta hoje com Ayrton Lucas e Alex Sandro para o setor.



Alex Sandro, que tem contrato com o clube até dezembro deste ano, ainda não confirmou se renovará.



Tal incerteza fez o Fla ir ao mercado já pensando num substituto para o atleta, que em janeiro completará 36 anos. A notícia foi trazida primeiramente pelo "ge" e confirmada por nossa coluna, que apurou, ainda, que o lateral e seu staff gostaram do que foi conversado no Ninho e teriam dado sinal verde para o Flamengo iniciar as negociações.O Flamengo conta hoje com Ayrton Lucas e Alex Sandro para o setor.Alex Sandro, que tem contrato com o clube até dezembro deste ano, ainda não confirmou se renovará.Tal incerteza fez o Fla ir ao mercado já pensando num substituto para o atleta, que em janeiro completará 36 anos.