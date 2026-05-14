Flamengo estuda contratação de lateral do CruzeiroCanal do YouTube Resenha Rubro Negra

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Fabrício Lopes
O Flamengo entra em campo nesta quinta-feira (14) pela Copa do Brasil contra o Vitória já de olho na próxima temporada. José Boto, a pedido de Leonardo Jardim, está tentando a contratação do lateral esquerdo Kaiki Bruno, de 23 anos, do Cruzeiro. 
Segundo uma fonte dentro do clube, as conversas entre Flamengo e Cruzeiro ainda não iniciaram, mas o Mengão tem intenção de amadurecer a ideia junto a Pedro Lourenço, dono da SAF cruzeirense.

A mesma fonte confirmou à coluna que alguns representantes do jogador estiveram no Ninho do Urubu conhecendo a estrutura do clube e gostaram muito do que viram e do que ouviram de Boto sobre um possível plano de carreira para o lateral.
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A notícia foi trazida primeiramente pelo "ge" e confirmada por nossa coluna, que apurou, ainda, que o lateral e seu staff gostaram do que foi conversado no Ninho e teriam dado sinal verde para o Flamengo iniciar as negociações.

O Flamengo conta hoje com Ayrton Lucas e Alex Sandro para o setor.

Alex Sandro, que tem contrato com o clube até dezembro deste ano, ainda não confirmou se renovará.

Tal incerteza fez o Fla ir ao mercado já pensando num substituto para o atleta, que em janeiro completará 36 anos.
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Como já cumpriu 13 jogos pelo Brasileirão, a chegada de Kaiki Bruno estaria sendo planejada para a janela de janeiro de 2027.

Leonardo Jardim, responsável pela indicação, trabalhou com o lateral em 2025, quando foi treinador da equipe de Belo Horizonte.