Flamengo estuda contratação de lateral do CruzeiroCanal do YouTube Resenha Rubro Negra
A mesma fonte confirmou à coluna que alguns representantes do jogador estiveram no Ninho do Urubu conhecendo a estrutura do clube e gostaram muito do que viram e do que ouviram de Boto sobre um possível plano de carreira para o lateral.
A notícia foi trazida primeiramente pelo "ge" e confirmada por nossa coluna, que apurou, ainda, que o lateral e seu staff gostaram do que foi conversado no Ninho e teriam dado sinal verde para o Flamengo iniciar as negociações.
O Flamengo conta hoje com Ayrton Lucas e Alex Sandro para o setor.
Alex Sandro, que tem contrato com o clube até dezembro deste ano, ainda não confirmou se renovará.
Tal incerteza fez o Fla ir ao mercado já pensando num substituto para o atleta, que em janeiro completará 36 anos.
Como já cumpriu 13 jogos pelo Brasileirão, a chegada de Kaiki Bruno estaria sendo planejada para a janela de janeiro de 2027.
Leonardo Jardim, responsável pela indicação, trabalhou com o lateral em 2025, quando foi treinador da equipe de Belo Horizonte.
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