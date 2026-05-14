CheckMat está pronta para brilhar no Cabo Frio International Cup 2026 (Foto: Reprodução)
Segundo Victor, o trabalho da bandeira vem ganhando cada vez mais força. “Hoje já são quase sete anos desde que conseguimos trazer a CheckMat para Saquarema e Cabo Frio. Nos juntamos ao Baixinho, que faz um trabalho de excelência em Búzios, e agora estamos fortes também em Araruama, Macaé e Itaboraí. Todo mundo junto fazendo barulho”, destacou o faixa-preta.
O crescimento também aparece dentro dos tatames. Em Saquarema, atletas da equipe já disputam competições em nível mundial, enquanto em Cabo Frio o trabalho liderado por Vinicius Abrahão segue em evolução constante. “O Vini acabou de reinaugurar uma academia que está entre as mais bonitas do Brasil, disputando os melhores eventos. Sem contar outros atletas que hoje são referência não só na Região dos Lagos, mas em todo o estado do Rio”, afirmou Victor.
A expectativa para o Cabo Frio International Cup é das maiores. Além da busca por medalhas, a equipe também quer transformar o evento da CBJJD em um momento de integração e celebração dentro da própria cidade. “Todo mundo está treinando muito e já estamos até combinando nosso lugar na arquibancada para levantar a bandeira do melhor time do mundo”, brincou o professor, que completou:
“A meta é que todo mundo saia feliz, que as crianças se divirtam e que seja um momento de muito aprendizado. Claro que queremos estar no pódio e deixar esse troféu com o Vinicius Abrahão em Cabo Frio, mostrando a força da nossa equipe na cidade”.
Outro ponto ressaltado pelo faixa-preta foi o crescimento dos eventos promovidos pela CBJJD no interior do estado. Para ele, o Circuito Mineirinho Costa do Sol tem papel fundamental no fortalecimento das academias fora da capital. “A CBJJD é uma organização que olha muito para o interior. Nada melhor do que retribuir esse empenho estando presentes nos eventos e valorizando quem valoriza a gente. Quando precisamos competir na capital, os custos praticamente triplicam”, explicou.
Marcado para os dias 6 e 7 de junho, no Ginásio Poliesportivo Alfredo Barreto, o Cabo Frio International Cup tem inscrições abertas no site www.cbjjd.com.br e promete reunir grandes equipes da Região dos Lagos, além de consolidar ainda mais o crescimento do Circuito Mineirinho Costa do Sol 2026.
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