CheckMat está pronta para brilhar no Cabo Frio International Cup 2026 - (Foto: Reprodução)

CheckMat está pronta para brilhar no Cabo Frio International Cup 2026 (Foto: Reprodução)

Publicado 14/05/2026 08:00

O Cabo Frio International Cup de Jiu-Jitsu - marcado para os dias 6 e 7 de junho - já movimenta as principais equipes da Região dos Lagos, e uma das academias que promete chegar forte para a segunda etapa do Circuito Mineirinho Costa do Sol 2026 é a CheckMat. Liderada por Victor Fernandes na região, o time vive um momento de expansão e crescimento dentro do cenário competitivo do Rio de Janeiro.



Segundo Victor, o trabalho da bandeira vem ganhando cada vez mais força. “Hoje já são quase sete anos desde que conseguimos trazer a CheckMat para Saquarema e Cabo Frio. Nos juntamos ao Baixinho, que faz um trabalho de excelência em Búzios, e agora estamos fortes também em Araruama, Macaé e Itaboraí. Todo mundo junto fazendo barulho”, destacou o faixa-preta.



O crescimento também aparece dentro dos tatames. Em Saquarema, atletas da equipe já disputam competições em nível mundial, enquanto em Cabo Frio o trabalho liderado por Vinicius Abrahão segue em evolução constante. “O Vini acabou de reinaugurar uma academia que está entre as mais bonitas do Brasil, disputando os melhores eventos. Sem contar outros atletas que hoje são referência não só na Região dos Lagos, mas em todo o estado do Rio”, afirmou Victor.