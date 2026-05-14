Topuria vem treinando ao ar livre para duelo com Justin Gaethje (Foto: Reprodução/Instagram)
Em entrevista ao portal "New York Post Sports", o georgiano radicado na Espanha explicou que vem realizando parte importante de seu camp ao ar livre, simulando as condições ambientais que encontrará no card histórico promovido pelo Ultimate.
“Pela primeira vez na minha vida vou lutar ao ar livre. Então, tentamos fazer nossas sessões de treino ao ar livre para nos acostumarmos com isso. Também procuro treinar no mesmo horário em que vou lutar. Estamos tentando fazer o nosso melhor e realizando grande parte da preparação fora do ginásio”, disse Ilia Topuria.
A estratégia busca minimizar fatores externos que podem impactar diretamente o desempenho dos atletas em um evento fora do padrão tradicional da organização. Diferentemente dos cards habituais, realizados em arenas fechadas e ambientes controlados, o UFC Casa Branca será disputado em espaço aberto, sujeito a variáveis como temperatura, vento, umidade e iluminação natural.
Além da adaptação climática, Topuria também ajusta sua rotina ao horário previsto para a luta principal, buscando alinhar condicionamento físico, alimentação e pico de performance ao cronograma oficial do evento.
O show integra as comemorações pelos 250 anos da Independência dos Estados Unidos e já é tratado como uma das edições mais simbólicas da história recente do UFC. Na luta principal, Topuria colocará seu cinturão linear dos leves em jogo diante de Justin Gaethje, atual detentor do título interino, em duelo de unificação altamente aguardado pelos fãs.
Invicto no MMA profissional, o campeão vive fase dominante e tenta consolidar de vez seu reinado em uma nova divisão após passagem de sucesso pelo peso-pena. Do outro lado, Gaethje chega embalado pela popularidade e pelo histórico de performances explosivas, mirando recuperar o status de campeão absoluto da categoria.
Com preparação ajustada a um ambiente inédito, Ilia Topuria demonstra atenção aos mínimos detalhes para um compromisso que pode marcar mais um capítulo relevante em sua ascensão dentro da organização.
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