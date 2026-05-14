Topuria vem treinando ao ar livre para duelo com Justin Gaethje - (Foto: Reprodução/Instagram)

Topuria vem treinando ao ar livre para duelo com Justin Gaethje (Foto: Reprodução/Instagram)

Publicado 14/05/2026 09:00

A preparação de Ilia Topuria para o UFC Casa Branca ganhou contornos pouco convencionais. Escalado para protagonizar o evento especial marcado para o dia 14 de junho, nos jardins da residência oficial do governo americano, o campeão peso-leve revelou ter ajustado sua rotina de treinos para se adaptar ao cenário incomum.



Em entrevista ao portal "New York Post Sports", o georgiano radicado na Espanha explicou que vem realizando parte importante de seu camp ao ar livre, simulando as condições ambientais que encontrará no card histórico promovido pelo Ultimate.



“Pela primeira vez na minha vida vou lutar ao ar livre. Então, tentamos fazer nossas sessões de treino ao ar livre para nos acostumarmos com isso. Também procuro treinar no mesmo horário em que vou lutar. Estamos tentando fazer o nosso melhor e realizando grande parte da preparação fora do ginásio”, disse Ilia Topuria.



A estratégia busca minimizar fatores externos que podem impactar diretamente o desempenho dos atletas em um evento fora do padrão tradicional da organização. Diferentemente dos cards habituais, realizados em arenas fechadas e ambientes controlados, o UFC Casa Branca será disputado em espaço aberto, sujeito a variáveis como temperatura, vento, umidade e iluminação natural.



Além da adaptação climática, Topuria também ajusta sua rotina ao horário previsto para a luta principal, buscando alinhar condicionamento físico, alimentação e pico de performance ao cronograma oficial do evento.