Karen Insfran é musa do OlimpiaReprodução / Instagram
Musa do Olimpia visita o Rio e faz ensaio na praia da Barra
Karen Insfran tem mais de 288 mil seguidores em seu perfil oficial no Instagram.
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