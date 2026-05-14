Karen Insfran é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram

Karen Insfran é musa do OlimpiaReprodução / Instagram

Publicado 14/05/2026 09:55

Rio - A musa do Olimpia, Karen Insfran, tem aproveitado para viajar pelo mundo. Na semana passada, a beldade esteve no Rio de Janeiro e publicou um ensaio em que aparece vestindo apenas biquíni na praia da Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste da cidade.

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"Deusa", "A verdadeira rainha do Olimpia", "Perfeita", "Impecável como sempre", foram alguns dos comentários feitos em seu perfil no Instagram (@kareninsfran___lamadrina).

Dona de um corpo escultural, Karen Insfran tem atraído bastante admiradores. Ela tem mais de 288 mil seguidores em seu perfil oficial no Instagram.