Cristiano Ronaldo se tornou acionista de companhiaDivulgação / Al-Nassr
O primeiro grande movimento da expansão será em Portugal, onde a empresa pretende transmitir gratuitamente partidas da Copa do Mundo de 2026 pelo YouTube.
A estratégia segue o mesmo modelo que ajudou a impulsionar a CazéTV no Brasil: transmissões esportivas abertas em plataformas digitais, sustentadas principalmente por publicidade e acordos comerciais, em vez de assinaturas tradicionais.
A CazéTV acumulou 3,7 bilhões de visualizações apenas no YouTube em 2025. A empresa afirma que 11 das 16 maiores lives da história da plataforma pertencem ao canal esportivo.
A chegada de Cristiano Ronaldo também é vista como um passo importante para ampliar o alcance global do projeto. O português é atualmente a pessoa mais seguida do mundo no Instagram, com mais de 660 milhões de seguidores, além de manter presença forte no YouTube e em outras redes sociais.
Aos 41 anos, Cristiano segue em atividade pelo Al-Nassr e, paralelamente à carreira nos gramados, vem ampliando seus investimentos em diferentes áreas, incluindo hotéis, academias, marcas próprias e comunicação.
Thiago Tourinho, um dos sócios da LiveMode, destacou o peso da entrada do jogador no projeto. "Poucas pessoas representam tão bem a paixão, a ambição e o alcance global do esporte como ele, e sua conexão de longa data com as novas gerações de fãs torna essa parceria ainda mais significativa", destacou.
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