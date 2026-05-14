Julián Álvarez pelo Atlético de Madrid - AFP

Julián Álvarez pelo Atlético de MadridAFP

Publicado 14/05/2026 09:00 | Atualizado 14/05/2026 09:02

França - O PSG irá decidir a Liga dos Campeões contra o Arsenal, mas já está de olho no mercado de transferências. De acordo com o jornal "Mundo Deportivo", o atual campeão europeu pode oferecer algo em torno de 100 milhões de euros (cerca de R$ 586 milhões na cotação atual) por Julián Álvarez, de 26 anos, que defende o Atlético de Madrid.

O Barcelona também tem interesse na contratação do argentino, que fez parte do elenco da seleção que conquistou a Copa do Mundo de 2022, mas atualmente a prioridade do clube catalão seria João Pedro, que defende o Chelsea.

Julián Álvarez deixou o Manchester City em 2024 rumo ao clube espanhol por algo em torno de 80 milhões de euros (cerca de R$ 480 milhões na cotação da época). Ele tem contrato com o Atlético de Madrid até junho de 2030.

Na atual temporada, Julián Álvarez, de 26 anos, entrou em campo pelo Atlético de Madrid em 49 partidas, anotou 20 gols e deu nove assistências.