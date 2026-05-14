Michael Carrick é o novo técnico do Manchester United - Oli Scarff / AFP

Michael Carrick é o novo técnico do Manchester UnitedOli Scarff / AFP

Publicado 14/05/2026 19:55 | Atualizado 14/05/2026 20:03

Rio - O Manchester United deve valorizar Michael Carrick para a próxima temporada. O auxiliar interino foi bem avaliado internamente após conseguir classificar os Red Devils para a Liga dos Campeões na próxima temporada e deve ser efetivado como treinador principal para 2026/27, segundo a imprensa britânica.

A ideia é definir a situação antes do fim da temporada atual. A diretoria pretende se reunir com Michael Carrick antes do último jogo contra o Brighton, no dia 24, pelo Campeonato Inglês, e conversar sobre o futuro. O ex-jogador é o nome favorito da diretoria neste momento.

Michael Carrick impressionou positivamente pela boa relação com o elenco e sua postura nos bastidores. Dentro de campo, o Manchester United disputou 15 jogos sob o comando do ex-jogador, com 10 vitórias, três empates e apenas uma derrota. O desempenho garantiu vaga na Liga dos Campeões.

Ídolo do Manchester United como jogador, Michael Carrick substituiu o demitido Ruben Amorim, em janeiro. Em terceiro lugar no Campeonato Inglês, os Red Devils volta a campo no próximo domingo (17), às 8h30 (de Brasília), contra o Nottingham Forest, no Old Trafford, pela 37ª rodada da competição.