Jude Bellingham celebra gol em partida contra o Real Oviedo, pelo Campeonato Espanhol
Nas arquibancadas da casa do Real Madrid foram vistos cartazes com manifestações contrárias ao alto comando clube merengue, liderado pelo presidente Florentino Pérez. Faixas com os dizeres "Florentino culpado" e "Florentino, saia já" estavam expostos, mas foram retirados por membros da segurança do estádio.
O resultado positivo na capital espanhola leva o Real Madrid, assegurado como vice-campeão, aos 80 pontos. O Real Oviedo é o lanterna, com 29. O campeão Barcelona acumula 91. Ainda nesta quinta, dois empates por 1 a 1 - em Valencia x Rayo Vallecano e Girona x Real Sociedad - encerraram a rodada.
O primeiro tempo foi fraco tecnicamente. O time merengue investia em jogadas de velocidade e drible especialmente pelas laterais da grande área. Mas pontaria não era das melhores. Vini Jr falhou em momentos cruciais.
O Real Oviedo, porém, foi quem criou a primeira melhor chance. Perto dos 40 minutos, Nacho Vidal recebeu passe na grande área, e frente a frente com o goleiro do Real Madrid, chutou para fora.
A falha custou caro ao conjunto asturiano. Aos 44, o Real Madrid pressionou a saída de bola, recuperou na proximidade da área, Gonzalo García recebeu livre, emendou para o gol e colocou o time da casa em vantagem.
Aos 24 minutos, Arbeloa colocou em campo o atacante Kylian Mbappé, recuperado de lesão e convocado nesta quinta para defender a seleção francesa em mais uma Copa do Mundo.
Pouco antes, Jude Bellingham também ganhou minutos em campo e foi dele o segundo gol merengue. Aos 35, o inglês, na grande área, acertou um belo chute de canhota para estufar a rede do time das Asturias e dar números finais ao confronto.
