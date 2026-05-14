Roger Martínez é atacante do Al-Taawoun - Divulgação/Al-Taawoun

Roger Martínez é atacante do Al-TaawounDivulgação/Al-Taawoun

Publicado 14/05/2026 18:34 | Atualizado 14/05/2026 18:34

"Incrível. O segundo jogador colombiano com a melhor média de gols - 23 gols em 30 jogos -, com duas partidas restantes, lutando para ser o melhor da temporada em uma liga que é melhor do que muitas, com alguns dos melhores jogadores do mundo. Sempre que tive a oportunidade, nunca me c****, ainda sem jogar na minha posição natural muitas vezes, mas não sabe um c***", escreveu o atacante, no story do Instagram.

Publicação de Roger Martínez no story do Instagram Reprodução/Instagram @rogermartinez94

O atacante tem 31 anos e defende o Al-Taawoun, da Arábia Saudita. Com a camisa da equipe do Oriente Médio nesta temporada, ele soma 32 jogos, 23 gols e duas assistências.

O último jogo de Roger Martínez pela seleção colombiana aconteceu em outubro de 2024. Naquela ocasião, participou da derrota fora de casa da Colômbia para a Bolívia por 1 a 0.

A seleção colombiana está no Grupo K, ao lado de Portugal, RD Congo e Uzbequistão. A convocação oficial será divulgada no dia 29 de maio.