Roger Martínez é atacante do Al-TaawounDivulgação/Al-Taawoun

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O atacante Roger Martínez não escondeu a irritação por ser ausência na pré-lista de convocados do técnico Néstor Lorenzo, da seleção colombiana, para a Copa do Mundo. Por meio das redes sociais nesta quinta-feira (14), ele destacou seus números e usou uma expressão para dizer que "nunca pipocou" quando recebeu oportunidade.
"Incrível. O segundo jogador colombiano com a melhor média de gols - 23 gols em 30 jogos -, com duas partidas restantes, lutando para ser o melhor da temporada em uma liga que é melhor do que muitas, com alguns dos melhores jogadores do mundo. Sempre que tive a oportunidade, nunca me c****, ainda sem jogar na minha posição natural muitas vezes, mas não sabe um c***", escreveu o atacante, no story do Instagram.
Publicação de Roger Martínez no story do Instagram - Reprodução/Instagram @rogermartinez94
Publicação de Roger Martínez no story do InstagramReprodução/Instagram @rogermartinez94
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O atacante tem 31 anos e defende o Al-Taawoun, da Arábia Saudita. Com a camisa da equipe do Oriente Médio nesta temporada, ele soma 32 jogos, 23 gols e duas assistências.
O último jogo de Roger Martínez pela seleção colombiana aconteceu em outubro de 2024. Naquela ocasião, participou da derrota fora de casa da Colômbia para a Bolívia por 1 a 0.
A seleção colombiana está no Grupo K, ao lado de Portugal, RD Congo e Uzbequistão. A convocação oficial será divulgada no dia 29 de maio.
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