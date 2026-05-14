Roger Martínez é atacante do Al-TaawounDivulgação/Al-Taawoun
Jogador se revolta após treinador deixá-lo de fora da pré-lista para a Copa
Ele se manifestou por meio de uma rede social para mostrar o descontentamento
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