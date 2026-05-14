Rafael Navarro jogou no Botafogo entre 2020 e 2021Reprodução / Colorado Rapids
Ex-Botafogo, Navarro brilha em vitória do Colorado Rapids nos Estados Unidos
Atacante é o brasileiro com mais gols na atual temporada da MLS
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