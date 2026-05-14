Rafael Navarro jogou no Botafogo entre 2020 e 2021 - Reprodução / Colorado Rapids

Rafael Navarro jogou no Botafogo entre 2020 e 2021Reprodução / Colorado Rapids

Publicado 14/05/2026 17:30

Rio - O atacante Rafael Navarro segue em grande fase neste início de temporada nos Estados Unidos. O ex-jogador do Botafogo brilhou, nesta última quarta-feira (13), e fez o gol decisivo da vitória do Colorado Rapids contra o Minnesota United por 1 a 0, fora de casa, pela 13ª rodada da MLS.

O resultado encerrou uma sequência de cinco partidas sem vitória da equipe na competição. Navarro chegou a 11 participações em gols em apenas 13 jogos na liga, sendo o brasileiro com mais gols na atual edição do campeonato, com oito marcados.

O Colorado abriu o placar aos 21 minutos da primeira etapa. Após receber passe de Paxten Aaronson, Navarro finalizou no canto direito do goleiro para garantir a vitória dos visitantes. Com os três pontos, a equipe se aproximou da zona de classificação para os playoffs da Conferência Oeste.

Navarro comemorou o momento vivido e destacou a importância do resultado fora de casa: "Esse início de ano vem sendo muito abençoado para mim. Venho conseguindo ajudar a equipe com gols e assistências. Mas o mais importante é voltar a vencer jogos", disse o atacante.

"Vínhamos de uma sequência negativa no campeonato, então esse resultado, ainda mais fora de casa, é muito importante para a equipe. Temos mais um jogo difícil pela frente e vamos continuar focados para buscar outro grande resultado", completou.

O Colorado Rapids volta a campo no próximo sábado (16), novamente fora de casa, diante do Real Salt Lake, atual 4º colocado da Conferência Oeste.