Gabriel Magalhães faz grande temporada pelo Arsenal - Justin Tallis / AFP

Gabriel Magalhães faz grande temporada pelo ArsenalJustin Tallis / AFP

Publicado 14/05/2026 15:59

Gabriel Magalhães, do Arsenal, e Igor Thiago, do Brentford, estão entre os oitos jogadores que concorrem ao prêmio de melhor jogador da temporada 2025/26 da Premier League. O zagueiro é nome certo na lista de Carlo Ancelotti, enquanto o atacante está quase garantido entre os 26 que disputarão a Copa do Mundo pela seleção brasileira.



Quem concorre ao prêmio de melhor da Premier League



Além dos brasileiros, também disputam a premiação Raya e Declan Rice, companheiros de Gabriel no Arsenal, Bruno Fernandes, do Manchester United, Premier League, Gabriel Magalhães, Igor Thiago, Arsenal, Brentford, Campeonato Inglês, melhor da premier , do Manchester City, e Gibbs-White, do Nottingham Forest.



A escolha do vencedor se dá através de duas votações. Um painel de especialistas do Campeonato Inglês escolhe o jogador e essas escolhas se somam aos votos pela internet dos torcedores no site oficial da liga inglesa.



Os votos populares serão recebidos até 8h (de Brasília) da segunda-feira (18). E o anúncio do vencedor sai na próxima semana.



Brasileiros em destaque na Inglaterra



Igor Thiago aparece entre os indicados após uma temporada de grande impacto no Brentford. O atacante é o brasileiro com mais gols em uma única edição da Premier League, ao marcar 22 vezes e e ocupa a vice-artilharia da competição, atrás de Haaland, que soma 26.



Já Gabriel Magalhães é um dos destaques defensivos do Arsenal na disputa pelo título inglês. A equipe londrina está muito perto do título e sofreu apenas 26 gols na temporada, melhor marca da competição.





