Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira - William Volcov / Parceiro / Agência O Dia

Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileiraWilliam Volcov / Parceiro / Agência O Dia

Publicado 14/05/2026 13:29

Rio - A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta quinta-feira (14) a renovação de contrato de Carlo Ancelotti. O novo vínculo valerá por mais quatro anos, até a Copa do Mundo de 2030. O técnico italiano mostrou estar satisfeito com o acordo.

"Há um ano cheguei ao Brasil. Desde o primeiro minuto, entendi o que o futebol significa para este país. Há um ano, estamos trabalhando para levar a seleção brasileira de volta ao topo do mundo. Mas a CBF e eu queremos mais. Mais vitórias, mais tempo, mais trabalho", disse o comandante, em entrevista ao canal oficial da entidade.

"Estamos muito felizes em anunciar que continuaremos juntos por mais quatro anos. Vamos juntos até a Copa do Mundo de 2030. Quero agradecer a CBF pela confiança. Obrigado, Brasil, pela calorosa recepção e por todo o carinho", complementou.

Presidente da CBF, Samir Xaud também comemorou: "É um dia histórico para a CBF e para o futebol brasileiro. A renovação representa mais um passo firme do nosso compromisso de oferecer à Seleção pentacampeã do mundo uma estrutura cada vez mais forte, moderna e competitiva".

Carlo Ancelotti está à frente da seleção brasileira desde maio do ano passado. De lá para cá, foram dez jogos: cinco vitórias, dois empates e três derrotas.