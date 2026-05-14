Sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) na Barra da Tijuca - Lucas Figueiredo / CBF

Sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) na Barra da TijucaLucas Figueiredo / CBF

Publicado 14/05/2026 22:19

Rio - Depois de anunciar a renovação com Carlo Ancelotti , a CBF confirmou nesta quinta-feira (14) que estendeu os contratos dos demais integrantes da comissão técnica e do departamento de seleções até 2030.

A entidade ressaltou que a medida visa proporcionar ao técnico um período de preparação completo para a Copa do Muno de 2030. Além disso, a CBF pontuou que reforça a crença na continuidade do trabalho. O Coordenador Executivo Geral de Seleções Masculinas, Rodrigo Caetano, exaltou a decisão.

"É uma satisfação muito grande, depois do anúncio da permanência do treinador para o próximo ciclo da Copa do Mundo de 2030, termos essa confirmação da permanência dos profissionais da comissão técnica, bem como dos demais que compõem a estrutura de apoio da seleção brasileira", disse Rodrigo Caetano, ao site da entidade.

"É uma demonstração da nova gestão da CBF de que a manutenção do trabalho é a melhor forma de alcançarmos os melhores resultados para a nossa seleção", completou.

Caetano também celebrou a renovação do técnico da seleção brasileira masculina principal, Carlo Ancelotti, com a CBF: "Não seria justo termos o treinador mais vitorioso por um período curto. Acredito que a presença dele no país será importante para o nosso futebol, para os treinadores brasileiros e para os atletas também".