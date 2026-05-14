Sorteio da Copa do BrasilFábio Souza / CBF
CBF define data e horário do sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil
No total, 16 clubes disputarão esta fase da competição
Jardim analisa derrota do Flamengo, eliminado da Copa do Brasil, e rechaça vexame
Por outro lado, o técnico pontuou que o Fla é favorito contra qualquer equipe e pontuou que o resultado foi inesperado
SAF Botafogo protocola pedido de recuperação judicial e cita Textor em crítica
Em nota, o Glorioso afirmou que 'a decisão foi tomada diante do grave cenário financeiro enfrentado pela companhia'
Memes: Flamengo é alvo de zoações depois da eliminação na Copa do Brasil
Rubro-Negro Carioca perdeu para o Vitória por 2 a 0 no Barradão
Flamengo perde para o Vitória no Barradão e está eliminado da Copa do Brasil
A equipe de Leonardo Jardim se despede da competição na quinta fase
'Hoje a Chapecoense foi muito melhor', afirma Franclim após eliminação do Botafogo
Técnico também chamou a atenção para o primeiro tempo do Glorioso na partida
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