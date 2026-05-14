Sorteio da Copa do Brasil - Fábio Souza / CBF

Sorteio da Copa do BrasilFábio Souza / CBF

Publicado 14/05/2026 20:25 | Atualizado 15/05/2026 01:26

Rio - A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou a data e o horário do sorteio da fase oitavas de final da Copa do Brasil. Será no dia 26 de maio, a partir das 11h, na sede da entidade.

Entre os clubes do Rio, apenas Vasco e Fluminense seguem na competição. O Botafogo foi eliminado pela Chapecoense, e o Flamengo caiu diante do Vitória.

Veja a lista completa dos times que avançaram: Athletico-PR; Grêmio; Fortaleza; Vitória; Chapecoense; Vasco; Remo; Mirassol; Fluminense; Palmeiras; Internacional; Santos; Juventude; Atlético-MG ;e Cruzeiro.