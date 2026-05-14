Igor Paixão marcou na vitória do Olympique de Marselha sobre o Metz, pelo Campeonato Francês - Jean-Christophe Verhaegen / AFP

Igor Paixão marcou na vitória do Olympique de Marselha sobre o Metz, pelo Campeonato FrancêsJean-Christophe Verhaegen / AFP

Publicado 14/05/2026 14:57

Vivendo uma crise financeira sem precedentes, o Olympique de Marselha está muito pressionado pelos órgãos reguladores do Fair Play financeiro na Europa e colocou todo o seu elenco à venda para tentar equilibrar um rombo de mais de 100 milhões de euros (R$ 585 milhões) apenas nesta temporada.



E nessa leva de possíveis vendas está o atacante brasileiro Igor Paixão, que já admitiu ser torcedor do Flamengo e que a torcida tanto quer no clube.

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Aos 25 anos, com passagens pelo Coritiba e Feyenoord, Igor tem pelo clube francês 41 jogos, 12 gols e 7 assistências. Aos 25 anos, com passagens pelo Coritiba e Feyenoord, Igor tem pelo clube francês 41 jogos, 12 gols e 7 assistências.

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Mas Igor não seria o tão sonhado atacante para substituir Pedro quando necessário.



Igor Paixão tem características que podem levá-lo a um outro setor do time de Leonardo Jardim, a ponta esquerda. Mas Igor não seria o tão sonhado atacante para substituir Pedro quando necessário.Igor Paixão tem características que podem levá-lo a um outro setor do time de Leonardo Jardim, a ponta esquerda.

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Como Everton Cebolinha não renovará contrato com o Flamengo e com sua possível saída na janela do meio do ano, Igor Paixão chegaria para ocupar a vaga do atual camisa 11.



Mas, apesar do clamor do torcedor rubro-negro, segundo apuramos, o Flamengo ainda não entrou em contato com o Olympique de Marselha para iniciar uma negociação.



Além de Igor, o clube inglês ainda tem o lateral-esquerdo Emerson, de 31 anos, e o jovem ponta-direita inglês Mason Greenwood, que poderia substituir Luiz Araújo, caso o atacante deixe o Flamengo na próxima janela. Como Everton Cebolinha não renovará contrato com o Flamengo e com sua possível saída na janela do meio do ano, Igor Paixão chegaria para ocupar a vaga do atual camisa 11.Mas, apesar do clamor do torcedor rubro-negro, segundo apuramos, o Flamengo ainda não entrou em contato com o Olympique de Marselha para iniciar uma negociação.Além de Igor, o clube inglês ainda tem o lateral-esquerdo Emerson, de 31 anos, e o jovem ponta-direita inglês Mason Greenwood, que poderia substituir Luiz Araújo, caso o atacante deixe o Flamengo na próxima janela.