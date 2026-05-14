João Pedro em campo pelo Chelsea - Divulgação / Chelsea

João Pedro em campo pelo ChelseaDivulgação / Chelsea

Publicado 14/05/2026 14:50

Rio - Interessado na contratação de João Pedro, o Barcelona intensificou os contratos pelo atacante do Chelsea. A tendência é que o clube espanhol faça uma proposta pelo brasileiro em breve. As informações são do portal "GE".

As conversas AINDA estão em estágio inicial, e o valor da operação seria na casa dos 100 milhões de euros (R$ 585 milhões) entre valor fixo e bônus. A tendência é que no mais tardar na próxima semana o clube catalão, através de Deco, sente a mesa para entender as condições para ficar com o brasileiro.

Em junho do ano passado, o Chelsea desembolsou algo em torno de 55 milhões de libras (cerca de R$ 415 milhões) para tirar João Pedro do Brighton. Ele foi um dos destaques da equipe londrina em uma temporada ruim. O brasileiro entrou em campo em 47 partidas pelo Chelsea, marcou 20 vezes e deu seis assistências.

O Barcelona busca uma opção para Robert Lewandowski, que está deixando o clube espanhol rumo ao futebol saudita. Outra opção é Julián Álvarez, do Atlético de Madrid, mas o argentino é "Plano B" e está na mira do PSG também.