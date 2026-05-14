Enzo Alves (à direita) em ação pela seleção da Espanha - Divulgação

Enzo Alves (à direita) em ação pela seleção da Espanha Divulgação

Publicado 14/05/2026 14:43

Espanha - Ex- Fluminense , Marcelo explicou os motivos que fazem o filho Enzo Alves defender a Espanha. Em conversa com Iker Casillas, o antigo lateral-esquerdo, que vestiu a camisa do Brasil por muito tempo, revelou que o projeto da Real Federação Espanhola pesou na decisão.

"O Enzo nasceu na Espanha, a vida dele é aqui. Ele ama o Brasil, mas tem tudo aqui. A seleção foi muito receptiva com a gente, ligou, explicou o projeto, e o importante é que ele esteja feliz", declarou o ex-jogador, segundo o jornal 'As'.

O jovem de 16 anos é tratado como uma das grandes promessas das categorias de base do Real Madrid. O atacante, inclusive, já assinou contrato profissional com o clube merengue.



Apesar da proximidade com a Espanha, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) monitora a situação do garoto. No entanto, sabe que saiu atrás para contar com ele no futuro.