Enzo Alves (à direita) em ação pela seleção da Espanha Divulgação
Apesar da proximidade com a Espanha, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) monitora a situação do garoto. No entanto, sabe que saiu atrás para contar com ele no futuro.
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