Estêvão está fora da Copa do Mundo - Glyn Kirk / AFP

Estêvão está fora da Copa do MundoGlyn Kirk / AFP

Publicado 14/05/2026 15:30

Rio - Fora da Copa do Mundo, Estêvão deve manter o planejamento inicial para a recuperação da grave lesão na coxa direita e não pretende realizar cirurgia. A decisão contraria o desejo do Chelsea, que vê a cirurgia como o melhor caminho para a recuperação completa. O jogador será reavaliado, segundo o "ge".

Estêvão sofreu a lesão no músculo posterior da coxa direita no dia 18 de abril, quando o Chelsea enfrentou o Manchester United, pelo Campeonato Inglês. Na ocasião, ele sentiu o problema físico quando pisou em falso no gramado durante uma arrancada. O diagnóstico de grau 4 indica ruptura quase total do músculo.

O jogador optou por não operar e viajou ao Brasil para realizar tratamento conservador. A ideia era ficar perto da comissão técnica de Carlo Ancelotti e ter chances de convocação à Copa do Mundo. Apesar disso, a comissão considerou que não há tempo de recuperação e, por isso, o deixou de fora da pré-lista.

Estêvão foi um dos destaques da seleção brasileira na era Carlo Ancelotti. Na temporada 2025/26, o atacante disputou 36 jogos pelo Chelsea, marcou oito gols e deu três assistências, mas os problemas físicos atrapalharam na reta final. O clube inglês, aliás, nem conta com ele para o início da próxima temporada.

Sem Estêvão, o técnico Carlo Ancelotti vive um dilema entre a divisão de meias e atacantes. O treinador italiano desejava convocar cinco meio-campistas e nove atacantes, mas pode mudar de decisão por causa da lesão do jogador do Chelsea. Isso, inclusive, pode definir a presença de Neymar na lista final.