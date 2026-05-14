Neymar em ação contra o Coritiba, pela Copa do Brasil, na última quarta-feira (14) - Raul Baretta / Santos

Neymar em ação contra o Coritiba, pela Copa do Brasil, na última quarta-feira (14)Raul Baretta / Santos

Publicado 14/05/2026 16:17 | Atualizado 14/05/2026 17:03

Rio - A classificação do Santos sobre o Coritiba, na última quarta-feira (13), pela Copa do Brasil, ficou marcada por um caso inusitado envolvendo Neymar. No momento em que foi substituído, já com a classificação praticamente carimbada, o craque respondeu a provocações de torcedores rivais e gerou polêmica.

Aos 39 minutos da segunda etapa, enquanto o camisa 10 santista saía de campo, a torcida do Coxa entoou cantos de "Não vai para a Copa" na arquibancada do Estádio Couto Pereira, se referindo às intermináveis dúvidas sobre a presença ou não do jogador na lista de Ancelotti para a Copa do Mundo, a ser divulgada na próxima segunda-feira (18).

Em reação, Neymar fez um gesto de "2 a 0" com as mãos, em alusão ao resultado da partida, e mandou beijos para os rivais em tom de ironia. Por fim, sorrindo, o craque apontou para os torcedores próximos ao banco de reservas do Santos e disparou: "E você vai ficar em casa".

Após a troca de farpas, um copo com um líquido não identificado foi atirado na direção do camisa 10, mas não o atingiu. No fim, a vitória por dois gols se manteve no placar e o clube paulista se classificou na casa do adversário. Agora, a equipe de Neymar aguarda seu adversário nas oitavas de final da Copa do Brasil, que só será disputada após a pausa para o Mundial.

Veja o vídeo da resposta de Neymar