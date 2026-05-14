Ángel Di María retornou ao Rosario Central em maio de 2025Marcelo Manera / AFP
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Didier Deschamps, entretanto, chamou os nomes que são grandes destaques atualmente
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Torneio será disputado entre os dias 11 de junho e 19 de julho, nos Estados Unidos, Canadá e México
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