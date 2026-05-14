Ángel Di María retornou ao Rosario Central em maio de 2025 - Marcelo Manera / AFP

Ángel Di María retornou ao Rosario Central em maio de 2025Marcelo Manera / AFP

Publicado 14/05/2026 16:18 | Atualizado 14/05/2026 17:16

Argentina - O atacante Ángel Di María utilizou as redes sociais para confrontar as declarações de Diego Milito, presidente do Racing, logo após o Rosario Central garantir vaga na semifinal do Torneio Apertura da Argentina. O desabafo do camisa 11 surgiu em represália ao dirigente adversário, que contestou a arbitragem pela derrota por 2 a 1.

"Nos sentimos roubados mais uma vez. Hoje foi mais uma partida vergonhosa. O futebol argentino está em frangalhos. Não pode continuar assim", esbravejou o mandatário.

A indignação de Milito foi motivada pela expulsão de um atleta de sua equipe no Estádio Gigante de Arroyito. Di María rebateu as insinuações de benefício ao Rosário Central, recordando que seu time teve um gol de Alejo Veliz anulado de forma controversa no mesmo duelo.

"Como é irritante ver a (Rosário) Central brigando por tudo. Como é irritante ver times do interior ganhando. Ninguém assume a responsabilidade pelas derrotas. Muitos dos que querem mudar o futebol não conseguem nem administrar o próprio clube."

O atleta também criticou a influência da imprensa da capital e afirmou que o ambiente de desconfiança afasta grandes ídolos do retorno ao país.

"Depois querem que os campeões mundiais venham jogar na Argentina. Para quê? Só para poderem dizer que estão nos ajudando? Que o futebol está manchado? O futebol não está manchado. Agora somos todos iguais, e isso incomoda", completou.