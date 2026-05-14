Southampton tenta voltar à Premier League, mas pode ser impedido pela JustiçaGlyn Kirk / AFP
Time inglês vê acesso à Premier League em risco por acusação de espionagem
Caso aconteceu na semifinal do mata-mata de acesso para a primeira divisão da Inglaterra
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Ele se manifestou por meio de uma rede social para mostrar o descontentamento
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