Southampton tenta voltar à Premier League, mas pode ser impedido pela Justiça - Glyn Kirk / AFP

Southampton tenta voltar à Premier League, mas pode ser impedido pela JustiçaGlyn Kirk / AFP

Publicado 14/05/2026 19:37

Inglaterra - A disputa pela última vaga na elite do futebol inglês tem gerado uma polêmica sem fim nos bastidores. Na última terça-feira (12), o Southampton venceu o Middlesbrough por 2 a 1 e garantiu seu lugar na final do mata-mata de acesso da 2ª divisão. Porém, a semifinal ficou marcada por uma acusação de espionagem e pode acabar virando caso de Justiça.

O Middlesbrough acusa o adversário de mandar um espião para assistir ao treinamento da equipe, dois dias antes da partida de ida das semis. Inclusive, vazaram fotos deste "agente secreto" nos veículos ingleses e ele acabou sendo reconhecido: trata-se de William Salt, integrante da comissão técnica de Tonda Eckert, treinador do rival.

Com um 0 a 0 no primeiro jogo, o drama ficou todo para a volta, que acabou com uma vitória do Southampton por 2 a 1, selando a classificação para a final. Derrotado em campo, o Middlesbrough, que antes tratava a situação com bom humor — com brincadeiras dos torcedores na arquibancada e um discurso otimista sobre uma eventual classificação —, agora prometeu levar a situação para os tribunais.

De acordo com o regulamento da EFL (entidade do futebol inglês), a pena para equipes que cometam espionagem pode chegar até à exclusão do time dos playoffs. Caso a decisão seja essa, o mais provável é que o Hull City, o outro classificado para a decisão, fique com a vaga na Premier League. Ou então, outra alternativa é que uma nova final seja disputada, dessa vez com o Middlesbrough no lugar do seu rival.

Inclusive, o "Boro", como é chamado o Middlesbrough na Inglaterra, prometeu coletar provas de outros times que também teriam sido espionados pelo Southampton. Do outro lado, o time a ser julgado se mostrou disponível para cooperar com o processo aberto pela Comissão Disciplinar da EFL. A princípio, a final do mata-mata acontecerá normalmente, no dia 23 de abril.