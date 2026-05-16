Rio - O Vasco volta a campo neste sábado (16), às 18h30 (de Brasília), contra o Internacional, no Beira-Rio, em partida válida pela 16ª rodada do Brasileirão. Motivado pela classificação para as oitavas da Copa do Brasil, o Cruz-Maltino quer manter a boa sequência e colar no G-4. Enquanto isso, o Internacional precisa vencer para se afastar da zona do rebaixamento.
Invicto há seis jogos, o Inter chega de classificação na Copa do Brasil, contra o Athletic, e precisa vencer para descolar do Z-4. A equipe gaúcha está apenas um ponto na frente do Grêmio, que é o 17º colocado, mas três pontos podem fazer a equipe aparecer na parte de cima da tabela.
Para a partida, o técnico Paulo Pezzolano não terá os zagueiros Félix Torres e Victor Gabriel, suspensos, mas terá a volta de Mercado, recuperado de lesão na coxa. Matheus Bahia deve retornar ao time após ser poupado no meio de semana, Bernabei deve jogar novamente como meia e a dupla de ataque deve ser formada por Carbonero e Alerrandro.
O Internacional deve vir a campo com: Rochet; Bruno Gomes, Mercado, Juninho e Matheus Bahia; Villagra, Bruno Henrique, Allex e Bernabei; Carbonero e Alerrandro.
Com cinco vitórias e cinco derrotas em 15 partidas no Brasileiro, o Vasco está na parte mais embolada da tabela, em que ganhar ou perder na rodada pode mudar tudo. Se vencer, consegue ficar a um ponto do 4º colocado São Paulo. Mas, se for derrotado, corre o risco de perder a posição inclusive para o próprio Inter.
