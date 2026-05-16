Renato Gaúcho, atual técnico do Vasco - Matheus Lima / Vasco

Renato Gaúcho, atual técnico do VascoMatheus Lima / Vasco

Publicado 16/05/2026 21:38

"Os gols que tomamos foram por falta de atenção. Não podemos dar a desculpa de que não tivemos tempo suficiente para treinar. Foi atenção. O Internacional soube aproveitar as nossas falhas e mereceu ganhar. Temos que pegar esse jogo como exemplo. Não tem correção na atenção. Atenção tem que ter os 90 minutos. Hoje por nós não estarmos concentrados, falhamos", iniciou o treinador.

"Nós entregamos, dormimos no ponto. É bem simples. Não importa o esquema, os jogadores, se é mais técnico ou de marcação. Entramos com sono. E saiu barato, custou barato. Foi barato (o placar) pelo o que apresentamos. Eu estava torcendo para o jogo acabar. Estava feio, ainda mais no final com um a menos", completou.

Com o resultado, o Vasco permaneceu com 20 pontos, na 11ª posição. O próximo compromisso será contra o Olimpia (PAR), quarta-feira (20), às 19h (de Brasília), no Defensores del Chaco, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

Outras respostas de Renato Gaúcho

. Mais sobre o jogo: "Sabíamos da maneira que o Inter ia jogar. Eu não vou tirar os méritos deles, mas nós facilitamos demais. Não quero tirar os méritos, mas pelo o que vi no campo em três gols nós falhamos. A conta chega. Você não pode falhar tanto assim. Não vou falar dos desfalques do meu time porque eu tenho um grupo, e o jogador tem que aproveitar as oportunidades. Mas é claro que viemos sem quatro jogadores importantes, e o entrosamento não é o mesmo. Entramos dormindo. O adversário entrou para a guerra e nós entramos para desfilar".

"Não tiro os méritos do Internacional, já falei isso. O jogo estava parelho, mas as falhas fizeram o Internacional marcar um, dois gols. Aí isso dá mais confiança. Se a gente não dá esse mole o jogo seria parelho. Conheço bem o meu grupo. Se entramos para guerrear, o jogo seria parelho. O Internacional veio para guerrear, nós para desfilar. E ainda como sono".

. Tchê Tchê pela direita: "Sabemos que o lado forte do Internacional é o esquerdo, com a dobra de laterais. Por isso o coloquei por ali. Todos somos culpados, falhamos e perdemos. Vamos procurar corrigir, mas a maior falha foi a falta de atenção".

. Lado de Andrés Gómez: "O forte dele é pelo lado esquerdo, mas isso não quer dizer que precisa ficar fixo por ali. Ele precisa se movimentar. Peço para ele pisar na área. Quando pisa, faz os gols".

. Proximidade do Z4: "Quando cheguei no Vasco, o time estava em último. Procurei ajustar algumas coisas e tirei o Vasco da zona de rebaixamento. Contra os cinco primeiros colocados, ganhamos 13 pontos. Demos um passo muito grande (para sair do rebaixamento). Brasileirão tem diferença de um, dois pontos... Com duas vitórias você vai para a parte de cima da tabela, mas o campeonato está tão embolado que com uma derrota você cai muito. Faz parte. Ainda teremos dois jogos (antes da Copa). Temos que acabar essa primeira fase na parte de cima da tabela. É difícil para a gente, mas é difícil para todos".

"É uma gangorra muito grande. O importante é a gente ter consciência do que precisamos. Quarta tem Sul-Americana e depois o Bragantino. Nosso objetivo é terminar na primeira parte da tabela. Muita gente pode achar que é pouco, mas não é. Eu sei como peguei o Vasco, só tinha um ponto. Hoje abrimos a rodada em 8º. O Vasco está disputando três competições e está andando nas três. Tenho falado bastante com Pedrinho, Felipe e Admar para reforçar o grupo e ver o que eles podem me dar para a gente disputar mais".

. Paulo Henrique e outros desfalques: "Todo jogador que entra para o departamento médico preocupa porque as opções diminuem. Hoje não tinha Paulo, Spinelli, Thiago Mendes... Não é desculpa, repito, nós não competimos. O Paulo Henrique tem uma lesão, sim, mas é muito difícil ele jogar uma partida antes da Copa do Mundo. São problemas e problemas. Sul-Americana quarta-feira, depois temos dois jogos no Brasileiro para terminar na primeira parte da tabela".

. Retornos contra o Olimpia: "Agora vou pensar na Sul-Americana. Vai ser difícil. Estamos liderando, mas são o mesmo número de pontos. Amanhã falarei com o departamento médico para saber com quem poderei contar. Teremos a volta do Thiago Mendes e do Rojas. A partir de amanhã começo a montar o esquema do Olimpia".