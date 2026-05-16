Porto Alegre - Em noite desastrosa, o Vasco foi goleado por 4 a 1 pelo Internacional, neste sábado (16), no Beira-Rio, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Cruz-Maltino protagonizou uma péssima atuação e foi dominado do início ao fim do confronto. Carbonero (duas vezes), Alerrandro e Bernabei foram os responsáveis por balançar a rede pelo Colorado. Andrés Gómez fez o gol de honra, já no fim.
Com o resultado, o Gigante da Colina permaneceu com 20 pontos, na 11ª posição. O próximo compromisso será contra o Olimpia (PAR), quarta-feira (20), às 19h (de Brasília), no Defensores del Chaco, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.
O jogo
A primeira oportunidade foi do Vasco, com Andrés Gómez. O colombiano recebeu na área, limpou a marcação e chutou para fora. O Internacional rapidamente tratou de tomar as rédeas do confronto e assustou com Vitinho, que acertou a rede pelo lado de fora. Aos nove minutos, Bruno Gomes cruzou e Mercado abriu o placar, de cabeça. O gol, porém, foi anulado por impedimento.
O Colorado manteve o controle e marcou de novo aos 21, em contra-ataque rápido com Carbonero. Dessa vez, nada de errado. Praticamente na sequência, Léo Jardim falhou na saída de bola e tocou nos pés do atacante, que passou de lado para Alerrandro ampliar.
Desde então, o Cruz-Maltino buscou correr atrás do prejuízo, mas pouco produziu. Nuno Moreira e Barros arriscaram de longe, sem sucesso.
O Gigante da Colina aumentou o ritmo na volta do intervalo, controlou a posse e levou perigo duas vezes, com Andrés Gómez. No entanto, quem soube ser efetivo foi o Internacional. Aos 17, em mais um contra-ataque rápido, Bernabei recebeu de Carbonero e fez o terceiro.
Para tentar melhorar o rendimento do Vasco, Renato Gaúcho acionou David para a vaga de Nuno Moreira. Barros teve boa chance de cabeça, mas errou o alvo. Logo depois, em bonita jogada trabalhada, Bernabei cruzou para Alerrandro, que fez o pivô e tocou para Carbonero marcar o quarto. Ramon Rique e Marino entraram nos lugares de Brenner e Tchê Tchê, respectivamente.
Aos 40 minutos, Andrés Gómez driblou a marcação, chutou rasteiro e diminuiu a desvantagem. Antes do apito final, Cuesta chegou forte em Allex, de carrinho, e levou o cartão vermelho.
Internacional 4x1 Vasco
Data e hora: 16/05/2026, às 18h30 (de Brasília) Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS) Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)
Gols: Carbonero, aos 21 min/1ºT (1-0); Alerrandro, aos 24 min/1ºT); Bernabei, aos 17 min/2ºT (3-0); Carbonero, aos 26 min/2ºT (4-0); Andrés Gómez, aos 40 min/2ºT (4-1). Cartões amarelos: Carbonero e Matheus Bahia (INT); Nuno Moreira e Andrés Gómez (VAS). Cartões vermelhos: Cuesta (VAS).
INTERNACIONAL (Técnico: Paulo Pezzolano) Anthoni; Bruno Gomes, Mercado, Juninho e Matheus Bahia (Luiz Felipe); Villagra, Bruno Henrique (Ronaldo), Vitinho e Bernabei (Benjamin); Carbonero (Allex) e Alerrandro (Borré);
VASCO (Técnico: Renato Gaúcho) Léo Jardim; Puma Rodríguez, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Hugo Moura e Tchê Tchê (Marino); Nuno Moreira (David), Andrés Gómez e Brenner (Ramon Rique).
