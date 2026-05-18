Paulo Henrique sofreu lesão no tornozelo direito - Matheus Lima / Vasco

Paulo Henrique sofreu lesão no tornozelo direitoMatheus Lima / Vasco

Publicado 18/05/2026 09:52

Rio - O lateral-direito Paulo Henrique, de 29 anos, que sofreu uma lesão no tornozelo direito no empate contra o Paysandu por 2 a 2, em São Januário, pela Copa do Brasil, só deverá voltar aos gramados pelo Vasco depois da disputa da Copa do Mundo.

"O Paulo Henrique tem uma lesão, sim, mas é muito difícil ele jogar uma partida antes da Copa do Mundo. São problemas e problemas. Sul-Americana quarta-feira, depois temos dois jogos no Brasileiro para terminar na primeira parte da tabela", disse Renato Gaúcho depois da derrota para o Internacional.

Paulo Henrique sofreu uma pancada na partida contra o Papão e tinha como plano entrar em campo diante do Colorado para fazer sua última partida antes da convocação de Carlo Ancelotti, mas acabou sendo vetado.

O Cruz-Maltino terá quatro jogos antes da Copa do Mundo: Na próxima quarta-feira (20) encara o Olimpia, pela Sul-Americana, depois no próximo domingo (24) recebe o Bragantino, pelo Brasileiro. No próximo dia 27, novamente pela competição internacional, joga em São Januário contra o Barracas Central e encerra o mês de maio contra o Atlético-MG, em casa, pela Série A.