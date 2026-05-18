Geovani Silva marcou época com a camisa do Vasco - Divulgação / Instagram

Geovani Silva marcou época com a camisa do VascoDivulgação / Instagram

Publicado 18/05/2026 09:20

Rio — O Vasco lamentou a morte do ídolo Geovani , que passou mal de forma repentina na madrugada desta segunda-feira (18) e não resistiu. Em comunicado publicado nas redes sociais, o clube destacou como o jogador era "símbolo de genialidade no gramado" e marcou história no Cruz-Maltino.

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"Com o mais profundo pesar recebemos a notícia do falecimento do nosso ídolo Geovani Faria da Silva, nesta segunda-feira, aos 62 anos. O 'Pequeno Príncipe', como foi carinhosamente apelidado, chegou ao Vasco da Gama no início da década de 80 e fez história no meio-campo cruzmaltino, totalizando 408 jogos e 50 gols marcados", afirmou o texto.



Nascido em 6 de abril de 1964, Geovani teve três passagens pelo Vasco: entre 1982 e 1989; entre 1991 e 1993; e em 1995. No clube, jogou ao lado de Romário e Roberto Dinamite (1954-2023).



LEIA MAIS: Contra-ataques voltam a ser dor de cabeça para o Vasco contra o Internacional "Com o mais profundo pesar recebemos a notícia do falecimento do nosso ídolo Geovani Faria da Silva, nesta segunda-feira, aos 62 anos. O 'Pequeno Príncipe', como foi carinhosamente apelidado, chegou ao Vasco da Gama no início da década de 80 e fez história no meio-campo cruzmaltino, totalizando 408 jogos e 50 gols marcados", afirmou o texto.Nascido em 6 de abril de 1964, Geovani teve três passagens pelo Vasco: entre 1982 e 1989; entre 1991 e 1993; e em 1995. No clube, jogou ao lado de Romário e Roberto Dinamite (1954-2023).

"Geovani não só marcou uma geração inteira de vascaínos, como também era símbolo de genialidade no gramado e marcou o legado da Camisa 8 do Vasco da Gama. Descanse em paz, eterno ídolo!", conclui a nota.



O "Pequeno Príncipe" se tornou ídolo graças ao talento que apresentava no meio de campo, os passes e as cobranças de falta. Ao todo, ele conquistou cinco títulos do Carioca (1982, 1987, 1988, 1992 e 1993).