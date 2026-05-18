Geovani Silva marcou época com a camisa do VascoDivulgação / Instagram
"Com o mais profundo pesar recebemos a notícia do falecimento do nosso ídolo Geovani Faria da Silva, nesta segunda-feira, aos 62 anos. O 'Pequeno Príncipe', como foi carinhosamente apelidado, chegou ao Vasco da Gama no início da década de 80 e fez história no meio-campo cruzmaltino, totalizando 408 jogos e 50 gols marcados", afirmou o texto.
Nascido em 6 de abril de 1964, Geovani teve três passagens pelo Vasco: entre 1982 e 1989; entre 1991 e 1993; e em 1995. No clube, jogou ao lado de Romário e Roberto Dinamite (1954-2023).
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O "Pequeno Príncipe" se tornou ídolo graças ao talento que apresentava no meio de campo, os passes e as cobranças de falta. Ao todo, ele conquistou cinco títulos do Carioca (1982, 1987, 1988, 1992 e 1993).
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