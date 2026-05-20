Léo Duarte em ação pelo Basaksehir - Basaksehir / Divulgação

Léo Duarte em ação pelo BasaksehirBasaksehir / Divulgação

Publicado 20/05/2026 16:30

Rio - Em busca de reforços para o segundo semestre, o Vasco teria consultado novamente a situação de Léo Duarte, de 29 anos, que defende o Basaksehir, da Turquia. As informações foram dadas pelo jornalista local Reat Can Özbudak.

Léo Duarte atua pelo clube turco desde 2021 e tem contrato até o fim de junho. Com isso, o zagueiro poderia chegar ao Vasco de forma gratuita no fim da temporada europeia.

Revelado pelo Flamengo, Léo Duarte foi vendido ao Milan na metade da temporada de 2019. Ele teve pouco espaço no futebol italiano e acabou negociando com o Basaksehir, primeiro por empréstimo e depois de forma definitiva.

Na temporada passada, o Vasco fez uma investida pelo jogador, mas não houve acordo com o clube turco. O Fluminense também já demonstrou interesse em Léo Duarte em outras oportunidades.