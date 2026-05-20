Léo Duarte em ação pelo BasaksehirBasaksehir / Divulgação
Vasco faz sondagem e pode voltar à carga por ex-zagueiro do Flamengo
Jogador, de 29 anos, atua no futebol turco
Vasco faz sondagem e pode voltar à carga por ex-zagueiro do Flamengo
Jogador, de 29 anos, atua no futebol turco
Olimpia x Vasco: onde assistir, escalações e arbitragem
Jogo será às 19h (de Brasília), no Paraguai, pela quinta rodada da Copa Sul-Americana
Vasco fará homenagens ao ídolo Geovani nos próximos dias
O 'Pequeno Príncipe' morreu na segunda-feira (18), aos 62 anos
Com Rayan, Vasco volta a ter cria da base convocado para a Copa do Mundo
Atacante se junta a Philippe Coutinho como um dos dois jogadores revelados pelo Cruz-Maltino no século a disputar um Mundial pela Seleção
Vasco disputa contratação de meia argentino com o Atlético-MG
Jogador, de 35 anos, tem longo currículo no futebol europeu
Vasco só deverá ter retorno de Paulo Henrique depois da Copa do Mundo
Lateral, de 29 anos, sofreu lesão no tornozelo direito
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.