Léo Duarte em ação pelo BasaksehirBasaksehir / Divulgação

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Rio - Em busca de reforços para o segundo semestre, o Vasco teria consultado novamente a situação de Léo Duarte, de 29 anos, que defende o Basaksehir, da Turquia. As informações foram dadas pelo jornalista local Reat Can Özbudak.
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Léo Duarte atua pelo clube turco desde 2021 e tem contrato até o fim de junho. Com isso, o zagueiro poderia chegar ao Vasco de forma gratuita no fim da temporada europeia.
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Revelado pelo Flamengo, Léo Duarte foi vendido ao Milan na metade da temporada de 2019. Ele teve pouco espaço no futebol italiano e acabou negociando com o Basaksehir, primeiro por empréstimo e depois de forma definitiva.
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Na temporada passada, o Vasco fez uma investida pelo jogador, mas não houve acordo com o clube turco. O Fluminense também já demonstrou interesse em Léo Duarte em outras oportunidades.