Suspenso pela Conmebol, Renato Gaúcho não poderá comandar o Vasco diante do Olimpia (PAR)

Paraguai - Na briga pela liderança do Grupo G da Copa Sul-Americana, Vasco e Olimpia (PAR) vão se enfrentar nesta quarta-feira (20). A bola rola às 19h (de Brasília), no Defensores del Chaco, pela quinta rodada da fase inicial do torneio continental. Se vencer, o Cruz-Maltino garante a classificação ao menos para os playoffs.

Onde assistir?

O duelo terá transmissão exclusiva da Paramount+ (streaming).

Como chega o Olimpia?

Em terceiro lugar na chave, o Olimpia não vive grande momento na temporada. Nos últimos dez jogos, ganhou quatro. De resto, empatou três e perdeu três - incluindo o contra o próprio Cruz-Maltino, por 3 a 0, em São Januário.

Pablo Sánchez terá quatro desfalques de peso para o confronto: Ortiz, Richard Sánchez e Leguizamón, lesionados, e Benítez, suspenso.

Como chega o Vasco?

O Gigante da Colina espera conseguir um bom resultado para acalmar os ânimos depois da goleada por 4 a 1 sofrida para o Internacional, em Porto Alegre, no último sábado (16). Suspenso pela Conmebol, Renato Gaúcho não poderá comandar a equipe.

Vários jogadores titulares foram poupados e nem sequer viajaram ao Paraguai. A escalação será formada por reservas e jovens das categorias de base.

Ficha técnica

Olimpia x Vasco

Data e hora: 20/05/2026, às 19h (de Brasília)
Local: Estádio Defensores del Chaco, em Assunção (PAR)

Árbitro: Wilmar Roldán (COL)
Auxiliares: Alexander Guzmán (COL) e Cristian Aguirre (COL)
VAR: David Rodríguez (COL)

OLIMPIA: Olveira; Cáceres, Gamarra, Vargas e Alan Rodríguez; Franco, Alfaro, Delmás e Lezcano; Ferreira e Alcaraz. Técnico: Pablo Sánchez.

VASCO: Léo Jardim; Tchê Tchê (JV Mutano), Cuesta, Lucas Freitas e Avellar; Hugo Moura, Ramon Rique e JP (Matheus França); Marino, Nuno Moreira e Brenner. Técnico: Marcelo Salles.