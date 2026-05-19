Geovani Silva conquistou cinco títulos cariocas e um Campeonato Brasileiro pelo VascoDivulgação / Instagram
Vasco fará homenagens ao ídolo Geovani nos próximos dias
O 'Pequeno Príncipe' morreu na segunda-feira (18), aos 62 anos
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Com Rayan, Vasco volta a ter cria da base convocado para a Copa do Mundo
Atacante se junta a Philippe Coutinho como um dos dois jogadores revelados pelo Cruz-Maltino no século a disputar um Mundial pela Seleção
Vasco disputa contratação de meia argentino com o Atlético-MG
Jogador, de 35 anos, tem longo currículo no futebol europeu
Vasco só deverá ter retorno de Paulo Henrique depois da Copa do Mundo
Lateral, de 29 anos, sofreu lesão no tornozelo direito
Vasco lamenta morte do ídolo Geovani: 'Marcou uma geração inteira'
Ex-meio-campista passou mal de forma repentina na madrugada desta segunda-feira (18)
Contra-ataques voltam a ser dor de cabeça para o Vasco contra o Internacional
Colorado marcou dois gols em saídas rápidas, vindo da defesa
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