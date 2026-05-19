Geovani Silva conquistou cinco títulos cariocas e um Campeonato Brasileiro pelo Vasco - Divulgação / Instagram

Geovani Silva conquistou cinco títulos cariocas e um Campeonato Brasileiro pelo VascoDivulgação / Instagram

Publicado 19/05/2026 19:02 | Atualizado 19/05/2026 21:26

Na partida contra o Olimpia (PAR), válida pela Sul-Americana, na quarta-feira (20), os jogadores entrarão em campo com um laço preto aplicado abaixo da Cruz de Malta no uniforme. O clube também solicitou a realização um minuto de silêncio antes do início do jogo.

O Cruz-Maltino também anunciou uma série de homenagens em São Januário no domingo (24), na partida contra o Red Bull Bragantino. Os atletas vão utilizar um patch especial alusivo ao Pequeno Príncipe nos uniformes de jogo. O estádio exibirá um vídeo especial no telão e ainda haverá um mosaico temático.

Ainda segundo o clube, "as homenagens também estarão presentes em elementos da partida, como flâmula, bandeirinhas de escanteio e faixa de capitão".

Passagem vitoriosa no Vasco

Geovani Silva, nascido em 6 de abril de 1964, teve três passagens pelo Cruz-Maltino: entre 1982 e 1989; entre 1991 e 1993; e em 1995. Por lá, jogou ao lado de Romário e Roberto Dinamite, disputou 408 partidas e marcou 50 gols.

No Vasco, o 'Pequeno Príncipe' tornou-se ídolo graças ao talento que apresentava no meio de campo, os passes e as cobranças de falta. Ao todo, ele conquistou cinco títulos do Carioca (1982, 1987, 1988, 1992 e 1993) e o Brasileirão de 1989.

Campeão pela seleção brasileira

Ele também vestiu a camisa da seleção brasileira por 23 partidas, marcando cinco gols, e conquistou a Copa América de 1986. Ele também conquistou a medalha de prata na Olimpíada de Seul-1988, a primeira do futebol brasileiro, e, as categorias de base, foi campeão, artilheiro e eleito o melhor jogador do Mundial Sub-20, em 1983.