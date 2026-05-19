Rayan deixou o Vasco em 2026 - Alexandre Durão / Estadão Conteúdo

Rayan deixou o Vasco em 2026Alexandre Durão / Estadão Conteúdo

Publicado 19/05/2026 14:06 | Atualizado 19/05/2026 14:06

Rio — O atacante Rayan, do Bournemouth, foi convocado nesta segunda-feira (18) para disputar a Copa do Mundo. Com isso, ele se torna o segundo jogador revelado pelo Vasco no século 21 a ser chamado para o Mundial, ao lado de Philippe Coutinho. A pré-lista também contava com o atleta Andrey Santos, que acabou ficando de fora da relação final.



Revelado em 2023, Rayan teve diversas atuações de destaque pelo Cruz-Maltino, o que o levou a ser monitorado por clubes europeus.

Em 2026, o jogador, atualmente com 19 anos, foi contratado pelo Bournemouth e depois, devido aos bons desempenhos apresentados na Inglaterra, acabou convocado pela primeira vez por Carlo Ancelotti em março.



Já Philippe Coutinho foi um dos grandes destaques do Brasil na Copa do Mundo 2018. Anos depois, às vésperas da convocação para o Mundial de 2022, o atleta se lesionou em um treino enquanto jogava no Aston Villa e não pôde representar a Seleção.