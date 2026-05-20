Tchê Tchê em ação durante a derrota do Vasco para o Olimpia, na fase de grupos da Sul-Americana - JOSE BOGADO / AFP

Tchê Tchê em ação durante a derrota do Vasco para o Olimpia, na fase de grupos da Sul-AmericanaJOSE BOGADO / AFP

Publicado 20/05/2026 21:01

Paraguai - O Vasco perdeu para o Olimpia por 3 a 1 no Defensores del Chaco, na noite desta quarta-feira (20), pela quinta rodada do Grupo G da Sul-Americana. Na reta final do primeiro tempo, Carlos Cuesta colocou o Cruz-Maltino em vantagem no placar. Já na etapa complementar, Gamarra deixou tudo igual. Pouco depois, o Gigante da Colina viu João Vitor ser expulso e ficou com um a menos. O time paraguaio aproveitou a superioridade numérica e virou com Sandoval. Nos acréscimos, Sebastián Ferreira fechou a conta.

Com o resultado, o Olimpia chegou aos dez pontos e assumiu a liderança do Grupo G. O Gigante da Colina, por sua vez, aparece logo atrás, com sete. Portanto, não depende apenas das próprias forças para avançar diretamente às oitavas de final. Vale lembrar que o segundo colocado disputará o playoff.

O próximo compromisso do Vasco na Sul-Americana acontecerá na quarta-feira (27). O Cruz-Maltino enfrentará o Barracas Central (ARG) em São Januário, às 21h30, pela última rodada do Grupo G.

Antes, porém, o Vasco vira a chave para o Campeonato Brasileiro. O Gigante da Colina enfrentará o Red Bull Bragantino no domingo (24), a partir das 20h30, em São Januário.

O jogo

O Vasco, que foi a campo com um time misto, adotou uma postura muito defensiva durante a maior parte do primeiro tempo no Defensores del Chaco. O Olimpia teve mais volume ofensivo e explorou bastante os cruzamentos. Os mandantes trouxeram perigo, mas não tiveram sucesso para superar a defesa vascaína na etapa inicial

A principal chance do time paraguaio no primeiro tempo veio após um cruzamento que desviou e acabou indo na direção do gol, mas Léo Jardim estava ligado e fez ótima defesa.

Mais para a reta final de primeiro tempo, o Vasco finalmente conseguiu aparecer no ataque. Hinestroza teve grande chance dentro da área, mas mandou para fora. Já nos acréscimos, o Gigante da Colina abriu o marcador com Carlos Cuesta. Nuno Moreira cobrou escanteio na medida para o zagueiro subir e completar de cabeça aos 49 minutos.

No retorno para o segundo tempo, o Olimpia seguia em busca do gol. O Vasco, por sua vez, conseguia chegar ao ataque, mas não aproveitava essas chegadas.

Melhor para o Olimpia, que deixou tudo igual aos 22 minutos, na insistência dos cruzamentos. Após cobrança de escanteio, Gamarra subiu para desviar de cabeça e empatar o jogo.

A situação do Vasco no jogo ganhou drama pouco depois. Afinal, João Vitor recebeu o cartão vermelho depois de uma entrada dura no adversário.

Com um a menos, o Gigante da Colina não resistiu à pressão e sofreu a virada. Após cobrança de falta pelo lado direito de ataque, a bola sofreu um desvio, e Sandoval mandou para dentro do gol.

Nos acréscimos, o Olimpia chegou ao terceiro. Após levantamento para a área, Sandoval cabeceou para o meio, e Sebastián Ferreira completou.